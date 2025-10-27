deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

VIDEO: Penta, figura de la WWE, firma título universitario a fanática

Penta, el Zero Miedo, volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de firmarle el título universitario a una de sus fanáticas. Así fueron los hechos.

video-penta-wwe-firma-titulo-universitario-fanatica.jpg
Instagram: Penta / Especial
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Penta está convertido en uno de los atletas mexicanos más queridos y populares a nivel mundial, y esto se debe al trabajo que el personaje ha hecho durante el 2025 dentro de la WWE. Ahora, se supo que el nacido en Ecatepec fue el protagonista de firmar el título universitario de una fanática.

Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río

Son tanto chicos como grandes los que han seguido la carrera de Penta, el Zero Miedo, desde su llegada a la WWE; sin embargo, no deja de impresionar el hecho de que el luchador, otrora de la AAA, firmara el título universitario de una de sus fanáticas, en un video que ya circula en las redes sociales.

¿Penta le firmó el título universitario a una de sus fans?

Un video, que se ha vuelto viral en las redes sociales, captó el momento exacto en el que una fanática le pidió a Penta que firmara el documento que la certifica como licenciada por parte de una de las escuelas más prestigiosas del país, lo cual generó impacto y sorpresa dentro del luchador mexicano.

Te puede interesar: ¿Cuántos millones ganará Jake Paul si vence a Gervonta Davis por KO?

Te puede interesar: ¿Quién es el piloto con más títulos en la historia del GP de México?

Karla Lissandra, nombre de la fanática, acudió a una convivencia en México para tomarse una foto con Penta y, de paso, firmarle su título universitario. El video demuestra cómo Karla se graduó como licenciada en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.

@karlalissandra Al fin conocimos a @penta_zero_miedo #wwe #luchalibre #viral #decolorderosa #penta ♬ sonido original - u.u

Cabe mencionar que esta situación generó muchos comentarios en el mundo de las redes sociales. Y es que, mientras la minoría de la población aseguró que el firmar un documento tan importante como este ya raya en lo absurdo, otro sector dijo sentirse emocionada y feliz por la fanática que consiguió su objetivo.

¿Cuánto tiempo lleva Penta en la WWE?

Vale decir que Penta firmó un contrato con la WWE que lo vinculó con la empresa desde enero de este año, por lo que se consolidó como una carta fuerte de la misma a lo largo del mismo. Por ende, se espera que en un futuro a mediano plazo pueda darle algún campeonato como, por ejemplo, el Título Intercontinental que hoy en día ostenta Dominik Mysterio.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×