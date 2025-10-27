VIDEO: Penta, figura de la WWE, firma título universitario a fanática

Penta está convertido en uno de los atletas mexicanos más queridos y populares a nivel mundial, y esto se debe al trabajo que el personaje ha hecho durante el 2025 dentro de la WWE. Ahora, se supo que el nacido en Ecatepec fue el protagonista de firmar el título universitario de una fanática.

Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río

Son tanto chicos como grandes los que han seguido la carrera de Penta, el Zero Miedo, desde su llegada a la WWE; sin embargo, no deja de impresionar el hecho de que el luchador, otrora de la AAA, firmara el título universitario de una de sus fanáticas, en un video que ya circula en las redes sociales.

¿Penta le firmó el título universitario a una de sus fans?

Un video, que se ha vuelto viral en las redes sociales, captó el momento exacto en el que una fanática le pidió a Penta que firmara el documento que la certifica como licenciada por parte de una de las escuelas más prestigiosas del país, lo cual generó impacto y sorpresa dentro del luchador mexicano.

Te puede interesar: ¿Cuántos millones ganará Jake Paul si vence a Gervonta Davis por KO?

Te puede interesar: ¿Quién es el piloto con más títulos en la historia del GP de México?

Karla Lissandra, nombre de la fanática, acudió a una convivencia en México para tomarse una foto con Penta y, de paso, firmarle su título universitario. El video demuestra cómo Karla se graduó como licenciada en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cabe mencionar que esta situación generó muchos comentarios en el mundo de las redes sociales. Y es que, mientras la minoría de la población aseguró que el firmar un documento tan importante como este ya raya en lo absurdo, otro sector dijo sentirse emocionada y feliz por la fanática que consiguió su objetivo.

¿Cuánto tiempo lleva Penta en la WWE?

Vale decir que Penta firmó un contrato con la WWE que lo vinculó con la empresa desde enero de este año, por lo que se consolidó como una carta fuerte de la misma a lo largo del mismo. Por ende, se espera que en un futuro a mediano plazo pueda darle algún campeonato como, por ejemplo, el Título Intercontinental que hoy en día ostenta Dominik Mysterio.