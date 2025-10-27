Fue estrella de la WWE, pero dejó la lucha libre para firmar con Mavel

El cierre del 2025 pinta muy llamativo para la WWE no solo por lo que significará el despido oficial de John Cena, sino también por el intercambio de cinturones que habrá entre sus superestrellas. Y, en medio de este hecho, vale recordar a David Otunga, un luchador que dijo adiós a la empresa para firmar con Marvel.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Son muchos los casos de luchadores que, después o durante su etapa en la WWE, prueban suerte en Hollywood; sin embargo, poco se ha hablado de David Otunga, quien llegó a formar parte de una de las facciones más importantes de la última década para, después, formar parte de She Hulk.

¿Quién es David Otunga, luchador que cambió la WWE por Marvel?

Fue durante los inicios de la década del 2010 cuando la WWE presentó The Nexus, una facción que estaba en contra, precisamente, de John Cena. Dentro de sus integrantes destacó David Otunga, quien además de su espectacular físico llegó a tener buenos momentos con el micrófono.

La WWE tenía planes interesantes con David Otunga, pues gracias a su físico y juventud llegó a ser considerado un diamante en bruto. No obstante, su paso por la empresa fue corto dado que salió de la misma en el año 2013 después de no tener la capacidad de consolidarse en el roster principal.

Con el tiempo, David Otunga pasó de luchador a figura corporativa en la WWE y fue precisamente en 2013 cuando comenzó su etapa de actor. Su primer papel se dio en la película de terror “La Última Llamada” y, a partir de ahí, no descansó hasta firmar con Marvel, una de las industrias más grandes a nivel mundial.

¿David Otunga formó parte de She Hulk?

Si bien no se ha alejado por completo de la WWE a través de su faceta como comentarista, David Otunga ya cuenta con varias participaciones en proyectos de televisión y cine. Probablemente, uno de los más llamativos es cuando formó parte de She Hulk, serie de Marvel que ha generado varios comentarios positivos y negativos al respecto.