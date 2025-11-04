José Juan Macías alcanza marca goleadora de su mejor año

José Juan Macías ha sabido recuperar su nivel en esta etapa con Pumas. El delantero universitario llegó al equipo entre incertidumbre, y hasta ahora ha respondido en la cancha de la mejor manera.

El delantero felino llegó a 4 goles en 10 partidos con los auriazules, igualando así el registro que tuvo con Chivas en el torneo Clausura 2022.

Pumas, obligado a ganar en la última fecha

Tras la victoria sobre Xolos, el entrenador de Pumas, Efraín Juárez, aseguró que deberán sacar un buen resultado en la última fecha para hacerle frente a las críticas recibidas por la afición felina.

“Así como nosotros están con frustración y tristeza, vienen y cantan, y entiendo la protesta, la cual es fundamentada. Tenemos a la mejor barra del país, no les puedo pedir nada, han estado en las buenas y en las malas. Los conozco hace 20 años, hemos levantado títulos juntos y en las malas, como ahora, hemos estado”, dijo el estratega de Pumas.

Por otro lado, se animó a hablar sobre la actualidad del club en el torneo Apertura 2025.

“No por ganar hoy, como se ganó de forma contundente, quiere decir que todo está bien. Hay que ser muy autocríticos más allá del resultado. Me parece que el equipo está en un momento importante, porque no es fácil vivir todo lo que el grupo ha vivido y que hoy sigamos luchando, peleando y creyendo en lo que hacemos, eso tiene mucho valor. El equipo sigue compitiendo más allá del resultado”, sentenció Efraín.

Angulo, el favorito de Efraín

Uno de los jugadores que anotó gol en este encuentro ante Xolos fue Álvaro Angulo, uno de los futbolistas que mejor le ha respondido al DT mexicano.

“Dios no quiera que tenga que irse. La verdad duele mucho y también siento mucha frustración por eso, porque a veces siento, cuando pasa un partido y cuando perdemos o empatamos, que no pude respaldarlo como él quisiera que lo hiciéramos”, dijo el defensor en entrevista para Azteca Deportes.

