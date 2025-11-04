Club América tiene más posibilidades que nadie en la liguilla gracias a un dato que pocos saben
Hay una estadística que demuestra que las Águilas de André Jardine tienen muchas posibilidades de coronarse
Falta tan solo la fecha 17 (que tiene partidos transmitidos por TV Azteca) y Club América es candidato a ser el mejor equipo del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. ¿La razón? Tiene más posibilidades que ningún otro equipo en la liguilla a raíz de una estadística que pocos saben pero que no deja de sorprender en el futbol mexicano.
Hay un dato que a la larga puede ser un factor determinante que termine dando el título a las Águilas. Es que el Club América es el único equipo del Torneo Apertura 2025 que ha marcado en todos los partidos disputados de la fase regular. Nadie ha podido dejar en 0 a los de André Jardine en lo que va de la Liga MX (cuya rama femenil ya tiene liguilla confirmada).
¿Cómo afecta ese dato a que el Club América pueda llegar a la final de la Liga BBVA MX?
¿Por qué es tan importante esa estadística de Club América? Básicamente porque las Águilas tendrían la ventaja de haber quedado mejor posicionados que sus rivales de cuartos de final y semifinales de playoffs. En tanto, si cumplen con la regla de anotar en todos los partidos, vencer a los de Coapa sería casi imposible.
Por supuesto, esto es solo una teoría y no necesariamente el América lo replicará en la liguilla, pero las estadísticas le juegan muy a favor a los de André Jardine para avanzar de ronda hasta llegar a la gran final del Torneo Apertura 2025 y conseguir un nuevo título para la institución.
Los equipos que anotaron goles en más jornadas del Torneo Apertura 2025
- 16 Club America
- 14 Cruz Azul
- 14 Tigres UANL
- 14 Rayados de Monterrey
- 14 FC Juarez
- 14 Atletico SL
- 13 Toluca
- 13 Tijuana
- 13 Pumas UNAM
- 12 Santos
- 12 Necaxa
- 11 Chivas de Guadalajara
- 11 Pachuca
- 11 Atlas
- 11 Mazatlan FC
¿Cómo se define la Liguilla del Torneo Apertura 2025?
Según el reglamento de la Liga BBVA MX, los cuartos de final y la semifinal del Torneo Apertura 2025 le darán ventaja al equipo que mejor se ubicó en la fase regular del campeonato, solo en caso de empate en el resultado global tras la ida y la vuelta.