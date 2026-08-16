José Juan Macías confirma su regreso a Pumas tras lesión; esta sería la FECHA estimada

Los Pumas de la UNAM se encuentran peleando de tú a tú en la zona media - alta de la tabla general del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que el deseo de superar lo realizado en la temporada anterior, en la que llegaron a la gran final, se mantiene vivo.

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Curiosamente, pocos recuerdan que, desde hace varios meses, el equipo del Pedregal está incompleto ante la ausencia de José Juan Macías, quien se lesionó durante la temporada antepasada pero que, sin embargo, podría regresar más pronto de lo esperado a las canchas.

¿Cuándo regresará José Juan Macías a Pumas?

Para poner un poco de contexto, vale decir que José Juan Macías sufrió una lesión el pasado 8 de noviembre en un juego entre Pumas y Cruz Azul. Aquí, el delantero mexicano sufrió una dolorosa lesión en su rodilla izquierda, la cual lo ha mantenido fuera de las canchas durante un tiempo.

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Con ello, José Juan Macías está cerca de cumplir un año sin actividad física luego de esta situación; sin embargo, la recuperación del atacante no puede ir mejor y, se espera, pronto pueda regresar a las canchas, más precisamente a lo largo de este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Básicamente, la recuperación de José Juan Macías sería lo suficientemente rápida como para que pueda tener minutos en el tramo final de la temporada regular. Eso sí, la dirección médica de Pumas establece que su ascenso debe ser gradual; es decir, pocos minutos en el campo con el paso de las semanas.

¿Cuál fue la lesión que José Juan Macías sufrió en Pumas?

De acuerdo con el parte médico de Pumas, José Juan Macías sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, así como una rotura de ligamento colateral medial y, finalmente, una ruptura del menisco medial, mismas que lo han mantenido fuera de las canchas desde hace ocho meses.