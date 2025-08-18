Paradela rompe la Liga MX: el récord que ya lo pone en lo más alto de Cruz Azul

José Paradela ha pasado de ser una apuesta a convertirse en uno de los jugadores más determinantes de Cruz Azul y de toda la Liga MX. El mediocampista argentino, que llegó al club en medio de dudas sobre su adaptación, acaba de firmar un registro que lo coloca en lo más alto de la historia reciente del balompié mexicano: se convirtió en el extranjero con más minutos consecutivos disputados desde su arribo, completando hasta ahora todos los partidos oficiales del semestre.

Lo que parecía un fichaje de bajo perfil se transformó en una pieza estratégica para Nicolás Larcamón. Paradela no solo cumple en lo defensivo y en la generación de juego, sino que además ha mostrado una consistencia pocas veces vista en el futbol mexicano, donde la rotación y el desgaste suelen cortar la continuidad de los futbolistas. Hoy, Paradela se ha convertido en el primer jugador en la historia de la Liga MX que suma cinco asistencias en sus primeros cinco partidos. Un registro sin precedentes que no solo rompe moldes, sino que consolida al jugador como la figura más influyente del Apertura 2025.

Un récord que habla de constancia y liderazgo

El logro de Paradela no es casualidad. Su disciplina dentro y fuera de la cancha lo ha convertido en un jugador confiable para el cuerpo técnico, y en un referente silencioso para la plantilla. En cada encuentro, el argentino se ha mantenido como un motor en el medio campo, recuperando balones, conectando líneas y sumando incluso goles clave para que La Máquina esté en la pelea por el liderato general del Apertura 2025.

Este récord, que lo coloca por encima de figuras históricas y actuales del club, es también un reflejo de la confianza que la afición le tiene. Hoy, en el Estadio Universitario, casa temporal de La Máquina, y fuera de él, Paradela es reconocido como uno de los más regulares y determinantes, ganándose un lugar especial entre los hinchas cementeros.

Cruz Azul y Paradela: una historia que promete más

El futuro de José Paradela con Cruz Azul parece cada vez más sólido. Con apenas unos meses en el equipo, ya se habla de él como el mejor fichaje extranjero de los últimos años. Su nivel de entrega, sumado a la trascendencia de este récord, lo proyecta como una de las figuras a seguir no solo en el torneo local, sino también en cualquier competencia internacional que dispute el club.

Con Paradela en su mejor momento, Cruz Azul gana un líder en la cancha y un símbolo de constancia. Una historia que recién comienza, pero que ya está dejando huella en la Liga MX.