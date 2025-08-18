Las polémicas declaraciones de Giorgos Giakoumakis tras su salida del Cruz Azul; “un equipo con objetivos”

El delantero Giorgos Giakoumakis se fue del Cruz Azul al PAOK de Grecia , país en el que nació y al que extrañaba según algunas de sus declaraciones, pero no se guardó nada al ser cuestionado sobre su llegada y aunque no habló directamente de La Máquina, sí resaltó que “estoy contento de llegar a un equipo con objetivos”.

es un futbolista que no tuvo mucho éxito en la Liga BBVA MX y con Cruz Azul fueron pocas las alegrías que le dio a la afición y la directiva , pues pese a que fue uno de los fichajes más caros en la historia del equipos, el griego solamente marcó nueve goles en 40 partidos y puso ocho asistencias para ayudar a sus compañeros.

“Quería un punto de retorno, un lugar familiar donde supiera qué esperar. Un equipo que me demostrara mi importancia sin que me llevara tiempo adaptarme. Quería algo que me ayudara a integrarme rápidamente y, al mismo tiempo, saber que el equipo tiene objetivos grandes y realistas, no solo objetivos para los medios”, dijo.

Giorgos Giakoumakis ya quería regresar a Grecia

El delantero también manifestó que extrañaba mucho el ambiente en los partido de la Liga de Grecia y dijo que esa emoción no se siente igual fuera de su país, por lo que de inmediato algunos aficionados del Cruz Azul lo empezaron a criticar.

“Es una pasión que echaba de menos y algo que no se encuentra fácilmente en el extranjero… es un amor desinteresado. Creo que me había vaciado un poco mentalmente en el extranjero y quería un equipo con mucha motivación para volver a la escena europea”, agregó.

Los rumores indican que la carta de Giorgos Giakoumakis sigue perteneciendo al Cruz Azul y que La Máquina fue la que decidió prestarlo al PAOK, pero con la condición de que le pagaran su sueldo, pues para el cuadro de La Noria era uno de los más altos de la plantilla.