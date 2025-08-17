Cruz Azul 2-2 Santos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 16 de agosto, partido de la Jornada 5 del Apertura Liga BBVA MX; marcador online

Tras la derrota de las Chivas vs el Juárez , la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX nos regala un duelo atractivo: Cruz Azul recibe vs Santos Laguna este sábado 16 de agosto a las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos clubes buscan dar un golpe de autoridad en el torneo, siendo la Máquina el equipo que de ganar podría escalar hasta el segundo lugar de la tabla general. Los detalles del partido los podrás seguir en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

Cruz Azul vs Santos jugadores a seguir en la Jornada 5 del Apertura 2025

En Santos Laguna, la figura bajo los tres palos es Carlos Acevedo, clave con atajadas decisivas que sostienen al equipo. En el medio campo, Aldo López aporta equilibrio y recuperaciones que le permiten a los Guerreros ser competitivos contra rivales de peso.

Por el lado de Cruz Azul, Carlos “Charly” Rodríguez es el motor celeste, con su precisión en pases y control del medio. En la delantera, Ángel Sepúlveda atraviesa un buen momento, aportando goles y experiencia en el área rival y acompañado de elementos peligrosos como Mateusz Bogusz y Carlos Rotondi.

¿Cómo llegan Cruz Azul vs Santos la Jornada 5 del Apertura 2025 y quién es el favorito para ganar?

Cruz Azul mantiene ritmo positivo en el torneo, con victorias recientes que lo mantienen en la pelea por los primeros lugares de la tabla y tras conseguir un sufrido triunfo de 2-1 ante el Atlético San Luis en la pasada jornada.

Santos llega motivado tras sumar de a tres cuando recibió a las poderosas Chivas de Gabriel Milito, apoyado en una defensa ordenada y el empuje de su afición en casa.

De acuerdo a las casas de apuesta, el gran favorito y por amplio margen para llevarse la victoria entre Cruz Azul y Santos es la Máquina Celeste.



Cruz Azul: -434

Empate: +566

Santos: +1100