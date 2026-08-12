Ni Charly ni Lira; él es el mejor jugador de Cruz Azul según sus números

La Máquina de Cruz Azul ha tenido un inicio de temporada por demás interesante en donde, después de cinco duelos disputados (considerando el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup), el conjunto cementero acumula cuatro triunfos por una sola derrota.

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Por supuesto que estos números obedecen a un gran planteamiento de Joel Huiqui, así como a la forma en cómo los futbolistas han sobresalido en el terreno de juego. No obstante, entre estos destaca un jugador que, por números, se ha convertido en el mejor de Cruz Azul hasta ahora.

¿Quién es el mejor jugador de Cruz Azul hasta ahora?

Después de cinco duelos disputados en estos primeros meses, los números respaldan a José Paradela como el mejor jugador de Cruz Azul gracias a las aportaciones que ha tenido en el terreno de juego, así como a la forma en cómo conecta el mediocampo al ataque.

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Y es que, en los últimos cinco duelos disputados con el club (contando también el Campeón de Campeones frente al Toluca), Paradela registra cinco anotaciones y un pase a gol, así como el título obtenido ante los Diablos Rojos que reflejan el liderazgo que tiene en el campo.

Así, el argentino, exjugador del Necaxa, cuenta con un inicio por demás interesante en Cruz Azul, institución que tiene como objetivo no solo conquistar esta edición de la Leagues Cup, sino además levantar el trofeo de la Campeones Cup ante el Inter Miami y ganar el Apertura 2026.

¿Cuáles son los números totales de José Paradela en Cruz Azul?

José Paradela llegó a Cruz Azul en julio del 2025, por lo que ya suma más de un año como jugador celeste. En esta cantidad de tiempo, el jugador sudamericano se ha hecho presente en el marcador con 15 anotaciones y 12 pases a gol en 4,302 minutos distribuidos en 59 compromisos oficiales.