Mientras André Jardine quiere un delantero centro: este es el goleador que llegó al Club América y nadie esperaba

Club América ha tenido que lidiar con las lesiones y bajas de rendimiento de sus centrodelanteros en este Apertura 2025, pero lo que nadie esperaba, ni siquiera André Jardine, es que el conjunto de Coapa tiene un goleador en sus filas y ese es Brian Rodríguez. “Rayito” es actualmente el “killer” del área del equipo; prueba de ello, la anotación que marcó en el empate contra Mazatlán en la jornada 15 .

El extremo se mandó un golazo para rescatar el empate en Sinaloa y así sumar su séptimo gol del torneo y estar a solo 4 de los máximos romperredes, Joao Félix de Atlético de San Luis y Paulinho de Toluca, los cuales suman 11 tantos en el Apertura 2025. El uruguayo vive un gran momento, después de firmar su renovación con el conjunto de Coapa hasta verano de 2029 .

Club América Brian Rodríguez es el goleador del Améroca, pese a no ser delantero, pues en este Apertura 2025 suma 7 anotaciones

Rodríguez registra su mejor marca goleadora desde su llegada al América en 2022 y lo destacable es que ha marcado de manera consecutiva en las últimas 4 fechas. Estas son todas las anotaciones del extremo en el Apertura 2025:



América 3-1 Tijuana – jornada 2 (doblete)

Atlas 2-4 América – jornada 6

América 3-0 Santos Laguna – jornada 12

Cruz Azul 2-1 América – jornada 13

América 2-1 Puebla – jornada 14

Mazatlán 2-2 América – jornada 15

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué pasa con los delanteros del América?

América sufre una escasez de delanteros, pese a que tiene en sus filas a 4, pero las lesiones y las bajas de rendimiento los han mermado. Henry Martín se ha perdido la mayoría del torneo a causa de las lesiones, pues solo ha disputado 3 encuentros y no ha marcado hasta el momento.

José Raúl Zúñiga llegó al conjunto de Coapa para el Apertura 2025, pero solo ha marcado en 2 ocasiones en 11 duelos jugados, según estadísticas de BeSoccer. El jugador de 31 años, para variar, sufrió un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha y es momento que no se recupera.

Rodrigo Aguirre y Víctor Dávila son los otros 2 delanteros que no han tenido un gran Apertura 2025. “Bufalo” suma 3 goles en 14 partidos disputados, mientras que el chileno una anotación en 10 fechas jugadas, muy por debajo del rendimiento de Brian Rodríguez, pese a que no es un “killer” del área.

¡Golazo de Brian Rodríguez!



El América lo empata al 88" con un gol de tiro libre del Uruguayo#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero



🔥@caliente_sports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



🔴 EN VIVO: https://t.co/rNxqJbqxyX pic.twitter.com/GUWWhLy5Qv — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 25, 2025

El posible fichaje del América para el Clausura 2026

La directiva del Club América y André Jardine buscarían un centro delantero para el Clausura 2026, debido al bajo rendimiento de sus jugadores en la posición. No obstante, hasta el momento se ha hecho oficial el interés por algún goleador y cuál jugador podría salir del equipo para darle entrada a un posible fichaje.