México vs Paraguay: ¿Cuándo juega la Selección Mexicana los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil?

Este miércoles 29 de octubre a las 9:30 a.m. (hora del centro de México), en el campo tres de la Academia de Futbol Mohammed VI en Marruecos, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 enfrentará a su similar de Paraguay en los Octavos de Final del Mundial.

El equipo dirigido por Miguel Gamero se medirá ante Paraguay en un encuentro que promete intensidad, talento y un boleto a los cuartos de final.

¿Cómo llegaron las selecciones de México y Paraguay a los Octavos de Final?

La Selección Mexicana llega a estos octavos de final como segundo lugar del Grupo B, tras sumar seis puntos producto de dos victorias (Países Bajos y Camerún) y una derrota (Corea del Norte). El conjunto azteca Femenil mostró equilibrio en su desempeño, con dos goles a favor y dos en contra, destacando por su orden defensivo y capacidad para resolver duelos cerrados. En su último partido de fase de grupos, vencieron 1-0 a Camerún con una destacada actuación de Citlalli Reyes.

Por su parte, la selección de Paraguay avanzó como segundo lugar del Grupo F, tras empatar con Japón y ganar sus otros dos compromisos (Nueva Zelanda y Zambia). Las guaranís llegan invictas y con una ofensiva peligrosa, con 7 goles anotados, lo que anticipa un duelo parejo y de alto nivel técnico.

Este enfrentamiento representa una oportunidad de oro para el conjunto mexicano, que busca superar los octavos de final y acercarse a su mejor participación histórica en esta categoría.

¿Cuándo jugaría México si pasa a los Cuartos de Final?

Si la Selección Mexicana consigue el pase a Cuartos de Final jugaría el domingo 2 de noviembre enfrentando al ganador del duelo entre Italia y Nigeria.

