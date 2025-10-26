Es el mejor mexicano de la actualidad, pero su valor está por los suelos en la Liga BBVA MX

Lo que está haciendo Armando González, mejor conocido como “Hormiga”, en la Liga BBVA MX es de otro nivel. El jugador de Chivas marcó un triplete ante el Atlas y en estos momentos es el mejor mexicano, pero su valor en el mercado está lejos de lo esperado.

Hay que recordar que es un joven de apenas 22 años que está demostrando su nivel en prácticamente su primer torneo como titular. En estos momentos, Armando González está valuado en 2.5 millones de euros y de futbolistas mexicanos en el mundo está ubicado en el lugar 70 y 110 de la Liga BBVA MX.

En 15 partidos, 11 de ellos como titular, La Hormiga ha marcado 10 tantos. Con esta cifra ya pelea el campeonato de goleo con jugadores como Paulinho, Berterame y Joao Pedro. El canterano de las Chivas suma 955 minutos y solamente dos amarillas. Es la solución después de las contrataciones de Javier Hernández y Alan Pulido.

Gabriel Milito, loco por el paso de “Hormiga”

El buen paso que vive Armando González con Chivas es digno de presumirse y así lo hizo su entrenador Gabriel Milito, quien llenó de elogios a su futbolista. La semana pasada el timonel argentino aseguró que no es momento de presionar al futbolista en ir a la Selección Mexciana.

“Muy contento por el partido que hizo la ‘Hormiga’, muy contento por sus tres goles. Él es el finalizador. Todos los equipos que aspiran o pretenden ser protagonistas necesitan tener un goleador, y nosotros lo tenemos. Sus goles también tienen que ver con la producción del equipo y con la gran virtud que él posee como goleador”, dijo el entrenador.