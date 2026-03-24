Chupete Suazo y el día que salvó a su madre, enferma de cáncer, por el futbol

Humberto Chupete Suazo, una de las máximas leyendas del futbol mexicano y que ahora comienza su etapa como DT, formó parte de la mejor época que Rayados de Monterrey ha tenido a lo largo de su historia, motivo por el cual se considera un futbolista ejemplar tanto dentro como fuera del campo.

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Para nadie es un secreto que el Chupete Suazo es uno de los mejores extranjeros que la Liga BBVA MX ha tenido en los últimos 25 años gracias al performance que tuvo con Rayados de Monterrey. Ahora bien, ¿sabías que su etapa como futbolista sirvió para que pudiera salvar a su madre?

¿Cómo el futbol ayudó al Chupete Suazo a salvar a su madre?

Más allá de ser considerado un auténtico ídolo en la Sultana del Norte, el Chupete Suazo siempre agradecerá haber sido futbolista profesional porque, gracias a su sueldo, pudo costear el impactante tratamiento que su madre tuvo que recibir, esto luego de que fuera confirmada con cáncer.

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En su regreso a Monterrey hace algunos meses, el Chupete Suazo abrió su corazón y, en una charla para Distrito ABC, aseguró que el futbol no solo fue su camino de vida profesionalmente, sino la salvación para él y su madre, misma que pudo presenciar su ascenso al éxito luego de haber pagado el tratamiento para subsanar su cáncer.

Y si bien reveló que esta etapa trajo mucha preocupación y angustia en su vida, al final el apoyo económico que recibió gracias a sus goles, sobre todo en el estado de Nuevo León, fueron suficientes para solventar los gastos que sugiere tener una persona con esta lamentable enfermedad.

¿Cuántos goles hizo el Chupete Suazo en Rayados?

Luego de brillar en su país natal con distintos equipos de primera división, el Chupete Suazo arribó a Rayados en 2007, equipo en donde estuvo durante varios años tras un breve paso en el Real Zaragoza. Con Monterrey, el chileno registró 121 goles y 77 asistencias en 255 duelos disputados.