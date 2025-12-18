Fuerte sanción a futbolista de Tigres tras la final con Toluca

El futbolista de los Tigres que agredió a un jugador del Toluca recibirá una fuerte sanción después de ser expulsado al terminar el partido de la Gran Final de la LIGA BBVA MX en el Estadio Nemesio Díez.

Juan Pablo Vigón ya conoce el castigo que le impuso la Comisión Disciplinaria tras la reacción que tuvo contra el mediocampista Franco Romero, luego de que ambos se engancharon al finalizar la tanda de penaltis que definió el título para los Diablos Rojos.

Se determinó dos partidos de suspensión para el “Capitán” Vigón luego de publicarse esta semana el reporte oficial, bajo la causal 7 que corresponde a “ emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Las polémicas burlas

El jugador del conjunto de la UANL estuvo en el “ojo del huracán” después de que fue captado cuando se burló del juvenil Osvaldo Virgen del Toluca, previo al cobro de su penalti en la final.

Después también se viralizó cuando el volante mexicano intentó golpear a Franco Romero mientras corría hacia los festejos en cuanto se consumó el título para el Toluca. Cabe señalar que el elemento del conjunto mexiquense solo recibió un partido de castigo por las provocaciones que también hizo. Ambas sanciones se cumplirán en las primeras fechas del Clausura 2026.

El futuro de Vigón

La continuidad del “Capitán” Vigón se mantiene en incertidumbre, luego de que reportes desde la Sultana del Norte indican que la directiva está evaluando desprenderse de algunos elementos para el próximo torneo.

Juan Pablo ha perdido protagonismo en los últimos semestres y se ha conformado con el rol de suplente, así que se especula que podría ser una de las “monedas de cambio” en este mercado.

Una lista que encabeza Sebastián Córdova, quien en el cierre del certamen quedó borrado para el técnico Guido Pizarro.

