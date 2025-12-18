Equipo de la Liga BBVA MX cambia de jersey previo al Clausura 2026

El pasado miércoles 17 de diciembre del 2025, el conjunto de Xolos de Tijuana presentó sus nuevas playeras para el Clausura 2026 ya que el club cambió de marca encargada de diseñar las jerseys.

A través de sus redes sociales y con ayuda de un video Xolos presentó sus dos nuevas playeras para el Clausura 2025. La playera de local es totalmente roja con detalles en negro en las mangas, tiene un patron que resalta los detalles del nuevo jersey.

Una identidad que se lleva puesta. Los nuevos jerseys de @Reebok X Xolos nacen del carácter del equipo y de la esencia de Tijuana, creados para acompañar momentos que quedarán marcados en la historia. Cada detalle habla de orgullo, pasión

y de todo lo que está por venir. 🔴⚫… pic.twitter.com/zUjtNq9tmz — Xolos (@Xolos) December 18, 2025

Por otra parte, su playera de visitante es blanca, y sus mangas son rojas para hacer contraste. Tiene un patron en forma de flechas totalmente grises que terminan en el centro.

El precio de las playeras de Xolos de Tijuana

Al ser nueva playera, tiene un precio que puede ser accesible para varios aficionados. En el caso de las playeras versión jugador, la local y visitante tienen un valor de $2,699 pesos.

Por otra parte, la playera de local que es versión aficionado, tiene un valor de $899 pesos. Por el momento, no han anunciado si es el mismo precio que tendrá la de visitante, pero se esperaría que se mantenga al mismo valor.

Así reaccionó la afición de Xolos a la nueva playera

En las redes sociales, la afición detalló que les parecen diseños muy elegantes, destacan que la playera se ve muy limpia al no tener tantos patrocinadores y muchos aseguraron que van a buscar adquirirla.

Algunos de los comentarios que se pueden leer son:

"Una de las mejors en un bian rato".

"Que fino y elegante les quedó".

"¿La playera es para el mundial de clubes? O por qué tan bonita? 😳👌🏻, que bonito es un jersey cuando no trae tanta publicidad…"

Está verguisima, puede q sea la mejor de la temporada — Acevedismo (@rosarioCntrlMX) December 18, 2025