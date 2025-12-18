OFICIAL: Juárez hará limpia en su plantilla para el Clausura 2026 y estos 3 jugadores quedarán fuera

Mientras se habla de que Juárez busca a dos jugadores de las Chivas de Guadalajara , los Bravos ya comenzaron a preparar el Clausura 2026 realizando una limpia. Por ejemplo, ya se conoció oficialmente que hay 3 jugadores que se marcharán de la institución luego de este 31 de diciembre de 2025.

Poco tiempo después de la despedida de Martín Varini, Juárez ya se desprendió de Jonathan González, Ángel Zaldívar y Dieter Villalpando. Todos ellos fueron parte del del equipo histórico del FC Juárez que consiguió calificar y disputar por primera vez una Liguilla y que acabó en su mejor posición histórica en un torneo corto, al finalizar en el octavo lugar.

|MEXSPORT

Las despedidas de FC Juárez a los 3 jugadores que limpiaron para el Clausura 2026

1- Jonathan González

“Futbol Club Juárez informa que finaliza la relación laboral del futbolista mexicano Jonathan González con la institución, por lo que el jugador no continuará con el equipo para el próximo torneo Clausura 2026. Llegó a Bravos en julio de 2024 y durante su paso en este club disputó 29 partidos oficiales (3 de Leagues Cup) y colaboró con una asistencia”, dice el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, agregaron como despedida al centrocampista de 26 años: “Gracias, Jonathan González. Por tu entrega, tu profesionalismo y el compromiso mostrado defendiendo estos colores. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos”.

2- Ángel Zaldívar

“Finaliza la relación laboral del futbolista mexicano Ángel Zaldívar con la institución en diciembre, por lo que el jugador no continuará con el equipo para el próximo torneo Clausura 2026. Zaldívar arribó al club juarense en enero de 2024 y disputó 69 partidos oficiales (6 de Leagues Cup) y sumó 12 anotaciones, además de 2 asistencias”, contó el club.

Además, como es costumbre, le desearon éxitos al delantero de 31 años. “Agradecemos a ‘Chelo’ por toda su entrega durante su estancia en el club y le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos”, expresaron.

|Foto: @fcjuarezoficial

3- Dieter Villalpando

Juárez confirmó que el vínculo con Dieter Villalpando finalizaba en diciembre y no fue renovado, por lo que no jugará el Clausura 2026. “Villalpando arribó al club juarense en enero de 2024 y durante su paso con los Bravos disputó 65 partidos oficiales (5 de Leagues Cup) y sumó 3 anotaciones, además de 6 asistencias”, expresaron en el comunicado oficial.

Por último, despidieron al centrocampista de 34 años con el siguiente mensaje: “Agradecemos a Dieter por toda su entrega durante su estancia en el club y le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos”.

