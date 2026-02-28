Bravos de Juárez vencen 3-1 a los Rojinegros del Atlas en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Para cerrar los partidos de este Viernes Botanero del 27 de febrero de 2026, la Jornada 8 del Clausura 2026 se traslada a la frontera. Bravos de Juárez recibe a Atlas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dentro del tradicional Viernes Botanero.

Los Bravos, ubicados en el puesto 16 con apenas 4 puntos, el equipo dirigido por Pedro Caixinha suma tres derrotas consecutivas, incluida la más reciente caída 2-1 frente a Necaxa.

Atlas vive un presente competitivo, bajo el mando de Diego Cocca, en su segunda etapa al frente del club, los Rojinegros marchan sextos con 13 puntos y vienen de una victoria vibrante 3-2 sobre Atlético de San Luis. Un triunfo esta noche podría catapultarlos momentáneamente al top 4 de la tabla general.

Alineaciones del Juárez vs Atlas

Juárez: 1 Sebastián Jurado, 2 Jesús Murillo, 3 Moisés Castillo, 4 Manuel Mayorga, 33 Francisco Nevárez, 5 Denzell García, 6 Ramón Rodríguez, 11 José Rodríguez, 18 Homer Martínez, 21 Ricardo Oliveira y 19 Óscar Estupiñán.

Atlas: 12 Camilo Vargas, 3 Gustavo Ferrareis, 13 Gaddi Aguirre, 15 Paulo Ramírez, 21 Rodrigo Schlegel, 28 Manuel Capasso, 6 Edgar Zaldívar, 26 Aldo Rocha, 58 Arturo González, 199 Sergio Hernández y 19 Eduardo Aguirre.

Pronóstico del Juárez vs Atlas hoy viernes 27 de febrero 2026

En el análisis previo, Atlas parte con ventaja por momento futbolístico, estabilidad táctica y mejor producción ofensiva. Juárez necesita corregir desajustes defensivos y mostrar mayor contundencia para competir. Si los Rojinegros imponen su ritmo desde el arranque, pueden encaminar el partido; sin embargo, la urgencia local podría convertirlo en un duelo más cerrado de lo previsto.

Horario y dónde seguir en vivo el Juárez vs Atlas de la Jornada 8 del Clausura 2026

El encuentro se disputa a las 21:00 horas (CDMX) en el Estadio Olímpico Benito Juárez. La transmisión estará disponible por televisión abierta a través de Azteca 7, como parte del Viernes Botanero, además de la App de Azteca Deportes y sus plataformas digitales.

