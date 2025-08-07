Juega en Cruz Azul, su precio ha caído mucho y expuso algo peligroso sobre Nicolás Larcamón: “Incómodos”

Lorenzo Faravelli rompió el silencio luego de la humillante derrota que le propinó Seattle Sounders a Cruz Azul en la Leagues Cup 2025 . El argentino, que en este año se devaluó mucho, declaró algo que dejó sin palabras a más de uno, pues reveló que el estilo de juego de Nicolás Larcamón los hace sentir incómodos.

Faravelli detalló que el ceder el balón al rival les causa conflicto, ya que son un equipo protagónico cuando tienen posesión de la esférica; en cambio, cuando esto no sucede, “a veces nos sentimos incómodos”. Conoce la promesa del continente que borró Nicolás Larcamón tras su llegada a Cruz Azul .

@lolofaravelli Lorenzo Faravelli reveló que el estilo de juego de Nicolás Larcamón los hace sentir incómodos

El mediocampista también indicó que deben trabajar en su punto débil y para ello responsabilizó a Nicolas Larcamón, pues “para eso está [él] y su cuerpo técnico, para ser un mejor equipo”. Agregó que con entrenamiento arduo se verá en los próximos partidos la mejor versión del Cruz Azul.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuál es el sentir de Cruz Azul tras la goleada de 7-0 contra Seattle Sounders?

Lorenzo Faravelli aseguró que han sido días difíciles después de la estrepitosa derrota de 7-0 contra Seattle Sounders; no obstante, el grupo lo ha sabido manejar de la mejor manera. “Hemos sabido salir de ese lugar, aunque obviamente dolidos, incluso con una vergüenza deportiva muy a flor de piel”, sostuvo.

El argentino mencionó que hablaron de la derrota entre los jugadores y cuerpo técnico y que este pasaje ya lo dejaron en el pasado. Además de que este capítulo oscuro en la historia de Cruz Azul les puede servir como aprendizaje en lo que resta de temporada.

Así fue como el precio de Lorenzo Faravelli cayó mucho en Cruz Azul

Lorenzo Faravelli alcanzó su precio más alto en diciembre de 2024 al ser tasado por Transfermarkt en 2.5 millones de euros (54.2 millones de pesos). Sin embargo, 8 meses después su valor en el mercado es de 1.8 millones de euros (39 millones de pesos); es decir, se devaluó 700 mil dólares (más de 15 millones de pesos) en lo que va del año con Cruz Azul.