¿Juegan equipos grandes HOY domingo 16 de agosto? FECHA EXACTA en la que juega América, Chivas, Pumas y Cruz Azul en la Jornada 4 del Apertura 2026

Tras la pausa de la Liga BBVA MX por la disputa de la Leagues Cup 2026, el Torneo Apertura 2026 continúa su rumbo con la actividad de la Jornada 4, una fecha atípica en el calendario donde los cuatro equipos de mayor convocatoria del país verán acción hoy, domingo 16 de agosto.

Pumas, América, Chivas y Cruz Azul disputarán sus respectivos compromisos a lo largo del día, repartidos entre el mediodía y la noche en distintas plazas de la República Mexicana.

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Cartelera y horarios de los partidos de hoy de la Jornada 4 del Apertura 2026

Pumas vs Querétaro (12:00 horas): El primer encuentro del día se disputa en el Estadio Olímpico Universitario . El conjunto de la UNAM recibe a los Gallos Blancos de Querétaro en el horario tradicional del Pedregal para abrir la actividad dominical.



El primer encuentro del día se disputa en el . El conjunto de la recibe a los en el horario tradicional del Pedregal para abrir la actividad dominical. América vs Atlético de San Luis (17:00 horas): Por la tarde, las Águilas del América juegan en el Estadio Banorte frente al Atlético de San Luis . El cuadro azulcrema retoma el torneo local buscando sumar puntos en la tabla general.



Por la tarde, las juegan en el frente al . El cuadro azulcrema retoma el torneo local buscando sumar puntos en la tabla general. Santos Laguna vs Chivas (19:10 horas): El Club Deportivo Guadalajara visita la Comarca Lagunera para medirse ante Santos Laguna en el Estadio Corona , en el tercer turno de la jornada.



El visita la Comarca Lagunera para medirse ante en el , en el tercer turno de la jornada. Club Tijuana vs Cruz Azul (21:00 horas): La actividad concluye en la frontera norte. Cruz Azul se presenta en la cancha del Estadio Caliente para enfrentar a los Xolos de Tijuana en el cierre de los partidos programados para este domingo.

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