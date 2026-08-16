Los partidos que se juegan HOY domingo 16 de agosto de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Tras el arranque sabatino de la Jornada 4 en la reanudación del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, este domingo 16 de agosto se despliega una cartelera imperdible marcada por el turno de los cuatro clubes más populares del país. Pumas, América, Chivas y Cruz Azul salen a la cancha en una jornada dominical que promete goles, choques tácticos y puntos clave en la clasificación general.

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Pumas UNAM vs. Querétaro | 12:00 horas | Estadio Olímpico Universitario

La jornada inicia con el tradicional horario de mediodía en la capital. Los Universitarios reciben a los Gallos Blancos de Querétaro con el objetivo de extender su buen momento y mantenerse firmes en la parte alta del torneo. Ante su afición en el Pedregal, el cuadro auriazul buscará imponer condiciones desde el silbatazo inicial frente a una escuadra queretana urgida de sumar fuera de casa.

América vs. Atlético de San Luis | 17:00 horas | Estadio Banorte

Más tarde, el líder de la competencia hasta este fin de semana salta a la cancha. Las Águilas del América hacen los honores al Atlético de San Luis en un compromiso donde los de Coapa intentarán consolidar su contundencia ofensiva y mantener el paso firme en el liderato. Sin embargo, los potosinos llegan con la intención de cerrar espacios y dar la sorpresa de la fecha.

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Santos Laguna vs. Chivas de Guadalajara | 19:10 horas | Estadio TSM Corona

La actividad se traslada a la Comarca Lagunera. El Rebaño Sagrado visita a los Guerreros del Santos Laguna en una de las aduanas siempre exigentes del norte. Chivas busca dar un golpe de autoridad para escalar posiciones en la tabla regular, mientras que la escuadra albiverde intentará hacer valer la fortaleza de su feudo ante su gente.

Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul | 21:00 horas | Estadio Caliente

El telón de este domingo en la Jornada 4 se baja en la frontera. La Máquina de Cruz Azul visita la siempre complicada superficie sintética del Estadio Caliente para medirse a los Xolos de Tijuana. Duelo de alta intensidad donde los celestes buscan afinar la puntería y rescatar unidades valiosas.

