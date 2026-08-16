Pumas y Querétaro empatan sin goles en juego de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en CU

En la Jornada 4 del Apertura 2026, Pumas y Querétaro sellaron un empate sin goles en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido con pocas emociones.

La figura del partido fue Adalberto Carrasquilla; el jugador panameño intentó de muchas maneras abrir el cerrojo de Gallos, pero el portero Guillermo Allison evitó la caída de su marco. Ahora, en la próxima jornada, Pumas recibirá a Necaxa y Gallos volverá a La Corregidora ante Toluca.

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Sin daños en CU 🐾🤝🐓



Pumas y Gallos protagonizaron empate sin goles en la cancha de los felinos, ambos equipos se llevan un punto a la bolsa. pic.twitter.com/HfKzsMOquC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 16, 2026

Desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Pumas jugará contra Querétaro en la reanudación de las acciones de la Liga BBVA MX tras la Leagues Cup, en punto de las 12:00 horas del centro de México.

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El equipo universitario retoma el torneo local tras su participación en el certamen internacional, donde concluyó sin victorias luego de caer ante Charlotte FC y FC Cincinnati, y perder en tanda de penales frente al Columbus Crew. En la Liga MX, Pumas acumula 6 puntos en tres partidos disputados antes de la pausa. El equipo registró una derrota por 0-3 ante Pachuca en la Jornada 1, seguida de dos victorias como visitante: 1-2 ante Toluca en la Jornada 2 y 1-5 frente a FC Juárez en la Jornada 3.

Por su parte, Querétaro se presenta a este encuentro con un balance de dos victorias y una derrota en el arranque del torneo. Los Gallos iniciaron con un marcador adverso frente al América en la primera fecha, posteriormente sumaron tres puntos al vencer a Pachuca en la segunda jornada y, en su partido más reciente de liga disputado el 1 de agosto, derrotaron 3-2 a Tigres en el Estadio Corregidora.

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Pumas que intentará sumar sus primeros puntos como local en el torneo y retomar la tendencia de sus últimas jornadas en liga, frente a un cuadro de Querétaro que buscará concretar su tercera victoria consecutiva en la competencia.