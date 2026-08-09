Juegos de HOY domingo 9 de agosto de la jornada 2 de la Liga BBVA MX Femenil

Las acciones de la Jornada 2 del nuevo formato de la Liga BBVA MX Femenil continúan con juegos llenos de emociones. La actividad de este domingo 9 de agosto arranca al mediodía en el Estadio Cuauhtémoc, donde el Puebla F.C. recibe al Guadalajara en un duelo de alta exigencia táctica donde ambas escuadras buscarán los tres puntos.

Más tarde, a las 4:00 PM, los reflectores se trasladan al Estadio Alfonso Lastras para el atractivo choque entre el Atlético de San Luis y Tijuana, un encuentro donde los dos equipos saldrán a imponer sus condiciones en el terreno de juego para escalar posiciones en este arranque de torneo.

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Juegos de mañana 10 de agosto de la Jornada 2 de la Liga MX

El cierre de la fecha mantendrá el mismo nivel de competitividad y pasión durante la tarde del lunes 10 de agosto. La agenda futbolística iniciará a las 6:00 pm (hora del centro de México), en el Estadio Nemesio Diez con el esperado enfrentamiento entre las Diablas Rojas del Toluca y el FC Juárez, un duelo de estrategias en la capital mexiquense.

Finalmente, la jornada bajará el telón de la Jornada 2 de forma espectacular en el Estadio Nou Camp a las 7:06 pm, momento en el que León mida fuerzas contra el poderoso conjunto de Tigres de la U.A.N.L., un compromiso de alto voltaje para concluir las emociones de la Liga BBVA MX Femenil.

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