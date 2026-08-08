ÚLTIMA HORA: Cruz Azul acepta millonaria oferta por Erik Lira y NO es de Europa

El mediocampista Erik Lira está a un paso de dejar la Liga BBVA MX para emprender una nueva aventura internacional. De acuerdo con la información de Mauricio Gutiérrez, reportero de Azteca Deportes, se pudo confirmar que La Máquina habría aceptado la oferta por el mediocampista mexicano.

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La venta más cara en la historia de Cruz Azul

La cifra puesta sobre la mesa por el club de los Al Jazira, Emiratos Árabes Unidos convierte esta operación en un movimiento sin precedentes para la institución de La Noria. La oferta formal asciende a los 12 millones de dólares garantizados, más 2 millones de dólares adicionales en bonos, alcanzando un total de 14 millones de dólares.

Esta cifra la posiciona como la negociación más alta en la historia del conjunto cementero. Las pláticas están siendo encabezadas de manera directa por el Ing. Víctor Velázquez, junto con los altos mandos y dueños del cuadro emiratí.

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¿Qué falta para que Erik Lira llegue a Emiratos Árabes?

Con el acuerdo entre clubes totalmente cerrado según los últimos reportes, el siguiente paso está en la cancha del entorno del futbolista. La directiva celeste ha otorgado el permiso para que el Al Jazira inicie formalmente las negociaciones sobre los términos personales de forma directa con Erik Lira y sus agentes.

Una vez que ambas partes logren un acuerdo respecto al salario y la duración del contrato, el traspaso será 100% oficial, marcando una baja importante en el esquema táctico del cuadro capitalino.

Pumas también gana con el traspaso al Medio Oriente

El impacto económico de este "fichaje bomba" no solo beneficia a las arcas de Cruz Azul, sino que también tendrá repercusiones directas en el Pedregal. El Club Universidad Nacional conservó un porcentaje de la carta del jugador cuando lo vendió a La Máquina en 2022.

Gracias a esta transferencia internacional, Pumas recibirá el 20% del total de la operación. Esto se traduce en una inyección de capital cercana a los 2.5 millones de dólares, un ingreso que resulta altamente beneficioso para la planificación del equipo universitario.

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La decisión final corresponde al jugador y su entorno

Hasta el momento, Cruz Azul no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la transferencia. La operación se mantiene en la fase donde el acuerdo entre directivas es total, por lo que la decisión final recae de forma absoluta en Erik Lira y su entorno.

En días recientes, el futbolista mexicano expresó su objetivo de emigrar al futbol de Europa. Tras recibir el acercamiento formal de Medio Oriente, el mediocampista y sus agentes se encuentran evaluando los términos ofrecidos por el Al Jazira para determinar si firman el contrato o si descartan la oferta para mantener la búsqueda de opciones en el mercado europeo.

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