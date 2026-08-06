Juegos de HOY jueves 6 de agosto de la Leagues Cup 2026

Nueva jornada de seis partidos de la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto de 2026. Clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer en partidos que han dejado un gran sabor de boca y alimentado la rivalidad entre el circuito de los Estados Unidos y la máxima división del futbol mexicano. Para este día, Cruz Azul salta a escena como una de las cartas fuertes de nuestro balompié, aunque no la tiene na da sencilla, ya que enfrentará al siempre complicado Philadelphia Union.

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Por otro lado, las Águilas del América también tendrán actividad en el certamen internacional cuando se vean las caras con el San Diego FC en uno de los cotejos más llamativos de la primera fecha de la Leagues Cup. Además, nuestra Franja del Puebla representará al Viernes Botanero de TV Azteca Deportes cuando se enfrente a los Portland Timbers en el último partido del día.

Partidos de la Leagues Cup del jueves 6 de agosto de 2026

(Horarios en hora de la Ciudad de México - CDMX)



17:30 – New York City FC vs Santos Laguna



18:00 – Cruz Azul vs Philadelphia Union



18:30 – Chicago Fire vs Necaxa



19:00 – Austin FC vs Tijuana



20:00 – América vs San Diego FC



20:30 – Portland Timbers vs Puebla

Cabe destacar que, el partido entre los pupilos de Guillermo Almada y el club californiano será uno de los pocos que se disputarán en suelo mexicano. Las Águilas recibirán en el Estadio Azteca a los dirigidos por Micky Varas con la firme intención de sacar las tres unidades y dejar en claro que la localía pesa en este tipo de torneos relámpago.