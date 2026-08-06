Mientras Henry Martín gana 3,5 millones, el sueldo Brian Rodríguez en el América

El Club América cuenta con una de las plantillas más poderosas de toda la Liga BBVA MX y eso también se refleja en los salarios de algunos de sus futbolistas. Henry Martín aparece entre los jugadores mejor pagados de las Águilas, aunque existe una importante diferencia respecto a lo que percibe Brian Rodríguez.

Los dos atacantes han tenido un peso importante dentro del equipo durante las últimas temporadas, aunque sus presentes son diferentes. Mientras el mexicano continúa siendo uno de los referentes del vestidor, el uruguayo viene de estar cerca de salir hacia el futbol brasileño gracias a sus últimos meses de gran rendimiento en el club azulcrema.

Cuánto gana Brian Rodríguez en el América

Brian Rodríguez percibe un salario cercano a los 2 millones de dólares por temporada en el América. La cifra representa alrededor de 166 mil dólares mensuales y lo coloca entre los jugadores importantes dentro de la nómina azulcrema. Esto se traduce a más de 34 millones de pesos al año.

Brian Rodríguez|Crédito: Club América

Sin embargo, todavía existe una considerable distancia respecto a Henry Martín. El delantero mexicano percibe aproximadamente 3,5 millones de dólares anuales, por lo que gana cerca de 1,5 millones más que el uruguayo cada temporada. Esta cifra equivalen a 60 millones de pesos según el cambio actual.

Tomando estas cantidades como referencia, Henry recibe aproximadamente un 75 por ciento más que Brian. Una diferencia considerable teniendo en cuenta el rendimiento reciente de ambos atacantes.

TE PUEDE INTERESAR:



Brian Rodríguez superó a Henry Martín durante la última temporada

Los números de la temporada 2025-26 inclinan la balanza hacia el futbolista uruguayo. Brian Rodríguez terminó como máximo goleador del América durante el curso con 14 anotaciones entre las diferentes competencias.

Además, marcó siete tantos durante el Apertura 2025 y otros seis en la fase regular del Clausura 2026. En este último torneo compartió el primer lugar entre los goleadores azulcremas con Alejandro Zendejas.

Henry Martín vivió una realidad diferente. Las constantes lesiones redujeron considerablemente su participación y terminó la temporada 2025-26 con apenas un gol en 15 partidos entre las distintas competencias.

La situación contrasta con lo sucedido un año antes. Durante la temporada 2024-25, Henry y Brian habían terminado empatados como máximos goleadores del América con 13 tantos cada uno.

|MEXSPORT

Brian Rodríguez vale cuatro veces más que Henry Martín

La diferencia también aparece al revisar el valor que tienen actualmente ambos futbolistas. Brian Rodríguez, de 26 años, cuenta con una cotización de 8 millones de euros, según la última actualización de Transfermarkt.

Por su parte, Henry Martín tiene un valor estimado de 2 millones de euros. A sus 33 años, el delantero posee una cotización cuatro veces menor que la de su compañero.

La edad juega un papel fundamental en esta diferencia. Brian todavía representa un activo importante para el América pensando en una posible venta, mientras que Henry se encuentra en una etapa diferente de su carrera.