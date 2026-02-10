Juegos Olímpicos de Invierno: A esta HORA será la participación de Donovan Carrillo hoy 10 de febrero

¿Estás listo para uno de los momentos más esperados del año? La participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante conocer la hora en la que se presentará en la pista durante este día.

Será este martes 10 de enero cuando Donovan Carrillo haga su debut oficial en estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026, misma que, a su vez, será la primera participación de la delegación mexicana en esta justa olímpica, a la cual llevó a un total de cinco atletas que buscarán poner el nombre del país en alto.

¿A qué hora debuta Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Como sabes, el debut de Donovan Carrillo en Milano - Cortina se llevará a cabo este martes 10 de febrero del 2026. El patinado mexicano estará presente en el programa en corto dentro del patinaje artístico, el cual, de acuerdo con el calendario de la justa olímpica, comenzará a las 11:30 de la mañana tiempo centro de México.

Con ello, se espera que el patinaje varonil sea uno de los deportes más vistos de estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026 por lo que representa para la justa, por lo que la ISU ya liberó el orden de salida de los participantes destacando lo que ocurrirá, precisamente, con Donovan Carrillo.

Se sabe que el patinador nacido en Zapopan, que cuenta con 26 años de edad, será el quinto en entrar al hielo, por lo que la hora para verlo será alrededor de las 12:03 de la tarde. Se espera su participación después del español Tomas Guarnio, quien ya cuenta con los permisos para hacer su rutina de Minions.

¿Qué otros participantes tiene México en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Tal y como se mencionó previamente, México cuenta con cinco participantes en estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 . Y es que, además de Donovan Carrillo, el representativo azteca mandó a atletas como Allan Corona, Regina Martínez, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola.