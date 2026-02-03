Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: ¿Cuáles son los deportes qué se practican?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están a punto de iniciar y en TV Azteca Deportes te traeremos la mejor cobertura de la justa internacional. Para esta ocasión, las ciudades italianas serán sede de unos juegos que prometen ser históricos debido a la amplía cantidad de naciones que participarán este año.

Como ya es tradición, los atletas mexicanos están presentes en los eventos deportivos más prestigiosos y serán comandados por Donovan Carrillo; una de las estrellas del patinaje artístico internacional. Sara Schleper, Lasse Gaxiola, Regina Martínez y Allan Corona serán los encargados de representar a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Deportes que se realizarán en Milano Cortina 2026

Biatlón (combinación de esquí de fondo y tiro)



Bobsleigh



Combinada nórdica (combinación de esquí de fondo y salto de esquí)



Curling



Esquí alpino



Esquí de fondo



Esquí acrobático



Esquí de montaña



Hockey sobre hielo



Luge



Patinaje artístico



Patinaje de velocidad



Patinaje de velocidad en pista corta



Salto de esquí



Skeleton



Snowboard

Cabe destacar que, el 6 de febrero se dará el banderazo inicial y la justa invernal finalizará el 22 de este mismo mes. Por si fuera poco, Carrillo tiene amplias posibilidades de quedar en el top-20 en su prueba después de conseguir buenos resultados en torneos pasados que sirven como preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno.