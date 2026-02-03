Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: ¿Cuáles son los deportes qué se practican?

logo deportes horizontal
La justa olímpica invernal iniciará el 6 de febrero y culminará el 22 de este mismo mes, sigue la mejor cobertura por TV Azteca Deportes.

Escrito por:  Erick De la Rosa

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están a punto de iniciar y en TV Azteca Deportes te traeremos la mejor cobertura de la justa internacional. Para esta ocasión, las ciudades italianas serán sede de unos juegos que prometen ser históricos debido a la amplía cantidad de naciones que participarán este año.

Como ya es tradición, los atletas mexicanos están presentes en los eventos deportivos más prestigiosos y serán comandados por Donovan Carrillo; una de las estrellas del patinaje artístico internacional. Sara Schleper, Lasse Gaxiola, Regina Martínez y Allan Corona serán los encargados de representar a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Deportes que se realizarán en Milano Cortina 2026

  • Biatlón (combinación de esquí de fondo y tiro)
  • Bobsleigh
  • Combinada nórdica (combinación de esquí de fondo y salto de esquí)
  • Curling
  • Esquí alpino
  • Esquí de fondo
  • Esquí acrobático
  • Esquí de montaña
  • Hockey sobre hielo
  • Luge
  • Patinaje artístico
  • Patinaje de velocidad
  • Patinaje de velocidad en pista corta
  • Salto de esquí
  • Skeleton
  • Snowboard

Cabe destacar que, el 6 de febrero se dará el banderazo inicial y la justa invernal finalizará el 22 de este mismo mes. Por si fuera poco, Carrillo tiene amplias posibilidades de quedar en el top-20 en su prueba después de conseguir buenos resultados en torneos pasados que sirven como preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno.