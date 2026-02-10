Donovan Carrillo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 10 de febrero de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026; online y por internet

Ha llegado el día. Este martes 10 de febrero, Donovan Carrillo sale a escena para presentarse en el programa corto de patinaje artístico, durante los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina 2026.

Luego de haber sido el abanderado en la Ceremonia de Inauguración, el mexicano llega a la competencia en la Milano Ice Skating Arena con el objetivo de superar la primera ronda para clasificar a la instancia por medallas. Para acceder a la final, Donovan Carrillo necesita clasificarse entre los primeros 24 mejores en el programa corto. La participación del mexicano este 10 de febrero, va a estar bajo la música de Club des Belugas con el tema Hip Hip Chin Chin.