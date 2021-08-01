Caeleb Dressel consigue el oro y récord olímpico en los 50m libres

Caeleb Dressel volvió a escribir su nombre en letras de oro. El nadador de Estados Unidos tuvo su última prueba individual en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y conquistó la medalla de oro en los 50 metros estilo libre con un tiempo de 21.07 segundos, lo que supuso un nuevo récord olímpico.

La marca anterior era del brasileño, César Cielo, quien en los Juegos de Beijing 2008, había parado el cronómetro en 21:30.

Durante la prueba en el Centro Acuático de Tokyo, el podio lo completaron el francés, Florent Manaudou, con un tiempo de 21.55, por lo que se tuvo que volver a conformar con la medalla de plata, mismo resultado que había conseguido en la pasada justa veraniega.

Finalmente, el tercer lugar fue para Bruno Fratus, de Brasil. El nadador que compitió en el carril 3 terminó la prueba de los 50m deteniendo el cronómetro en 21.57.

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Dressel se despide de Tokyo 2020 con cuatro medallas de oro

Luego de conquistar la prueba de los 50 metros estilo libre, Caeleb Dressel sumó su cuarta medalla de oro y la sexta en su carrera durante la justa veraniega.

La estrella de la natación de Estados Unidos había ganado dos metales en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y a sus 24 años de edad, está llamado a ser el sucesor del histórico, Michael Phelps.

Cabe recordar, que Michael Phelps conquistó un total de 28 medallas olímpicas en cinco participaciones. Durante Atenas 2004, el 'Tiburón de Baltimore' ganó seis metales de oro y dos bronces.

Posteriormente, para Beijing 2008, Phelps se bañó de oro al colgarse ocho preseas subiendo a lo más alto del podio. Su legado siguió creciendo en Londres 2012, edición en la que consiguió cuatro oros y dos medallas de plata.

Finalmente, en sus últimos Juegos Olímipicos que tuvieron sede en Río 2016, la leyenda de la natación sumó cinco oros más a su colección y dos metales de plata.

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