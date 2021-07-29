Caeleb Dressel gana el oro en los 100m libres e impone récord olímpico

Caeleb Dressel conquistó su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

El nadador de Estados Unidos dominó la prueba de los 100 metros estilo libre y con ello, registró un nuevo récord olímpico con un tiempo de 47.02.

Tokyo 2020 Olympics - Swimming - Men’s 100m Freestyle - Final - Tokyo Aquatics Centre - Tokyo, Japan - July 29, 2021. Caeleb Dressel of the United States reacts after winning gold and setting an Olympic record. REUTERS/Marko Djurica|REUTERS

Dressel rompió la marca del australiano, Ramos Sullivan, quien sostenía el récord desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con tiempo de 47.05.

En el Centro Acuático de Tokyo, el nadador americano subió a lo más alto del podio seguido de Kyle Chalmers de Australia, quien paró el reloj en 47.8 y el tercer puesto fue para Kliment Kolesnikov del Comité Olímpico Ruso, que detuvo el cronómetro en 47.44 para colgarse el bronce.

Fue desde el inicio de la prueba, que Caeleb Dressel demostró su poderío, pues nunca perdió el primer lugar recorriendo los primeros 50 metros en 22.39. Mientras que el resto lo completó en un tiempo de 24.63.

Ahora, al atleta de Estados Unidos le queda participar en las pruebas de 100 metros mariposa, la cual se llevará a cabo el 29 de julio a las 06:01 en su serie de clasificación y los 50 metros libres, los cuales los hará el próximo 30 de julio a las 05:20 en busca de avanzar a la competencia por medallas.

Cabe resaltar, que Caeleb Dressel es el dueño del récord mundial en la modalidad de los 100 metros mariposa, pues registró un tiempo de 49.40 en el Mundial de Gwangju en 2019 y dejó atrás la marca de Michael Phelps.

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Los récords de Michael Phelps empezaron a caer

Tras retirarse, 'Tiburón de Baltimore' está viviendo una nueva etapa en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Michael Phelps está como comentarista en las pruebas de natación y el pasado 27 de julio, fue testigo de la hazaña del húngaro, Kristof Milak, quien rompió el récord del máximo medallista en la historia de la natación durante la prueba de los 200m mariposa.

Con un tiempo de 1:51.25, Kristof Milak, puso fin a una merca que estuvo vigente durante 13 años. En Beijing 2008, Michael Phelps había detenido el cronómetro en 1:52.03.

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