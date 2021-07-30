Emma McKeon registra récord olímpico y consigue el oro en 100m libres

Austalia sigue dominando el Centro Acuático de Tokyo y sumando medallas en esta disciplina. Ahora, fue en la prueba de los 100 metros libres, que Emma McKeon conquistó la medalla de oro y con ello, rompió un récord olímpico.

Durante la competencia, Emma McKeon dominó de principio a fin. La nadadora australiana realizó los primeros 50 metros en 25.08 segundos y el regreso al punto de salida lo completó en 26.88. Con 51.96, el récord olímpico le pertenece.

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McKeon rompió la marca que ella misma había impuesto un día anterior en la serie de clasificación, la cual era de 52.13 segundos.

El podio lo completaron Siobhan Haughey de Hong Kong deteniendo el cronómetro en 52.27, mientras que el tercer lugar fue para la australiana, Cate Campbell, que terminó la prueba con 52.52 en el reloj para colgarse el bronce.

Por otra parte, el récord mundial lo mantiene Sarah Sjoestroem de Suecia, quien en 2017 registró un tiempo de 51.71.

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Emma McKeon ha subido al podio en cuatro ocasiones. La prueba de relevos 4x100 le perteneció llevándose el bronce, posteriormente, la 4x200 también se la llevó colgándose el oro, en los 100m mariposa volvió a subir al podio con otro tercer lugar y en los 100m estilo libre volvió a conquistar la presea dorada.

Ahora, a la nadadora australiana nada más le queda una prueba: los 50 metros estilo libre, competencia en la que buscará una última medalla y una nueva marca olímpica.

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Australia tiene 14 medallas en natación durante Tokyo 2020

A lo largo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Australia ha subido al podio en 14 ocasiones durante las distintas pruebas de natación.

Además, el país de Oceanía también ha ganado una presea en ciclismo, dos en canotaje slalom, cuatro en remo y una en surf, con lo que registran un total de 22 metales.

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