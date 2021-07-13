Las medallas que ha ganado Simone Biles en gimnasia

Una de las gimnastas a seguir en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 es Simone Biles. La atleta de Estados Unidos vivirá su segunda justa veraniega, en la que podría superar a la histórica Nadia Comaneci.

Con cinco medallas en los Juegos de Río 2016, Simone Biles cautivó al mundo con sus rutinas, sonrisa y técnica, no obstante, el trabajo vino de años atrás.

Biles saltó al a fama en el Campeonato del Mundo de 2013. Con apenas 16 años de edad, la gimnasta se colgó dos oros, uno en la modalidad de suelo y el otro como Campeona Mundial general individual.

La preparación siguió y un año más tarde, conquistó cuatro oros mundiales, hazaña que repitió en 2015 para convertirse en la primera mujer en ganar tres títulos mundiales consecutivos. Además, rompió un récord al ganar diez medallas de oro en una competencia a nivel internacional.

En 2016, Simone Biles no se quedó atrás. Su rendimiento volvió a ser espectacular y todo el mundo habló de ella. Logró cuatro preseas doradas en los eventos de all-around individual y por equipos, ejercicios de suelo y salto de caballo, sumando un metal de bronce en la barra de equilibrio.

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Biles volvió a participar en el Campeonato Mundial. Ahora, con una técnica mejorada y a sus 24 años, volvió a subir a lo más alto del podio. El oro le perteneció en la competencia por equipos, all-around, barra de equilibrio, ejercicios de suelo y salto de caballo.

En caso de lograr cuatro preseas en los Juegos de Tokyo, Simone Biles igualaría a Comaneci en preseas obtenidas con nueve, no obstante, podría pasar a la histórica gimnasta de Rumania logrando dos metales dorados.

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¿Cuándo inicia la gimnasia en Tokyo 2020?

En la rama femenil, las competencias darán inicio el próximo 25 de julio con las rondas de clasificaión, por lo que habrá que estar al pendiente de Simone Biles.

Por su parte, la Delegación Mexicana tendrá como representantes a Alexa Moreno y Daniel Corral, quienes también tuvieron participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

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