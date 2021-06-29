Simone Biles vs Nadia Comaneci: ¿Quién es la mejor Gimnasta?

Hablar del pasado y el presente de la Gimnasia es recordar a Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, y sorprenderse con la actualidad de Simone Biles, quien selló su boleto para participar en Tokyo 2020 y a sus 24 años de edad, se perfila para ser una de las mejores gimnastas de la historia.

Las comparaciones entre ambas son inevitables, no obstante, cada gimnasta responde a una época en la que la el deporte ha evolucionado.

Con 14 años de edad, Nadia Comaneci logró la perfección. Llegó a los Juegos Olímpicos de Montreal para pasar a la historia luego de conseguir el 10 perfecto en las barras asimérticas y posterior a ello, no pudo dejar de hacerlo. La gimnasta de Rumania siguió sumando calificaciones perfectas para conquistar tres medallas de oro, pues además de la prueba antes mencionada, también subió a lo más alto del podio en las competencias de all-around individual y barra de equilibrio, sumándose a sus logros una presea de plata y un bronce para cerrar los Juegos de 1976 como la atleta más destacada al ganar cinco metales a su corta edad.

Cuatro años más tarde, en la edición de Moscú 1980, Comaneci agregó dos medallas de oro más a su legado. De nueva cuenta, la barra de equilibrio fue suya y los ejercicios de suelo también llevaron su nombre. Además, se quedó con dos preseas plateadas para cerrar su ciclo olímpico con un total de nueve medallas.

Su innovación la colocó en lo más alto. Su creatividad y la excelencia técnica que buscaba en cada una de las pruebas que realizaba, sigue influyendo a las nuevas generaciones, entre ellas, a la estadounidense Simone Biles.

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Simone Biles podría superar a Comaneci en Tokyo 2020

Luego de vivir sus primeros Juegos en Río 2016, Simone Biles logró ingresar en la categoría de leyendas olímpicas.

La gimnasta de Estados Unidos cautivó al mundo con su sonrísa y técnica en Río de Janeiro, edición en la que sus rutinas le valieron cuatro medallas de oro en las competencias de all-around individual y por equipos, ejercicios de suelo y salto de caballo. Además, se colgó el bronce en la barra de equilibrio, prueba en la que Comaneci no vio otro resultado más que el metal áureo.

Para los Juegos Olímpicos de Tokyo, Biles será una de las atletas a seguir. La joven de 24 años de edad podría superar en metales dorados a Nadia Comaneci y de igual forma, podría pasarla en el total de preseas olímpicas, pues le bastan cuatro podios para alcanzarla.

La evolución del deporte es notable y la gimnasia no es la excepción. Los aparatos han cambiado con los años y ahora, la dificultad técnica es cada vez más alta, por lo que Simone Biles tiene un desafío más grande el la capitál de Japón para buscar colocarse por arriba de la histórica, Nadia Comaneci.

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