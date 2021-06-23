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Larisa Latynina, la mayor medallista olímpica en Gimnasia

La gimnasta Larisa Latynina conquistó 18 metales olímpicos y se consagró como la mejor atleta de todos los tiempos. Fue superada hasta Londres 2012 por Phelps.

Larisa Latynina, en los Juegos Olímpicos

Escrito por: Azteca Deportes

Hablar de Gimnasia Olímpica es recordar a Larisa Latynina. La ucraniana que hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue la deportista más laureada en la historia de la justa veraniega.

Sus números la colocan como la mejor atleta de todos los tiempos. Y es que 18 medallas olímpicas respaldan a Latynina, quien participó en tres ediciones de los Juegos Olímpicos y lo hizo brillando en cada una de sus presentaciones representando a la Unión Soviética.

Con tan solo 21 años de edad, Larisa Latynina hizo su primera aparición en Melbourne 1956. Su debut olímpico quedó marcado con cuatro medallas de oro, las cuales obtuvo en las pruebas de All-Around individual y en equipo, ejercicio de suelo y salto de caballo. Además de ganar una plata en barras asimétricas y un bronce por equipos.

Posteriormente, llegó a los Juegos de Roma 1960 y lo hizo para defender el título obtenido en la justa olímpica pasada. La prueba de All-Around le volvió a pertenecer de manera solitaria y en conjunto, también conquistó el oro en los ejercicios de suelo, dos platas en barras asimétricas y de equilibrio y el bronce en salto de caballo, ganando la misma cantidad de preseas que en su primeros Juegos Olímpicos para sumar 12 medallas.

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Su última aparición en la justa veraniega fue en Tokyo 1964. Larisa Latynina se consagró una vez más y de nueva cuenta, como en sus últimas dos participaciones, conquistó seis medallas. Dos de cada clasificación, sumando al final de su participación olímpica un total de 18 medallas: 9 de oro, 5 de plata y 4 de bronce.

Fue superada hasta Londres 2012

Tuvieron que pasar 48 años para que Latynina fuera superada como la máxima ganadora de metales olímpicos. Michael Phelps comenzó su historia en Sídney 2000 y para Atenas 2004, inició su colección de medallas, la cual fue acrecentando en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 para sumar un total de 28 medallas en cinco Juegos Olímpicos: 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce.

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