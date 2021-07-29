China gana el oro en 200 metros mariposa con nuevo récord olímpico

La alberca de Tokyo 2020 no deja de dar sorpresas. Ahora fue el turno para la china Yufei Zhang, quien conquistó el oro y rompió el récord olímpico en los 200 metros mariposa por 20 milésimas de segundo de diferencia.

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Zhang consiguió un tiempo de 2:03.86 para marcar su nombre en la historia y poner la nueva marca, hazaña que le correspondía a su compatriota Liuyang Jiao, quien lo logrará en los Londres 2012 con 2:04.06. El récord mundial lo posee también la china, Zige Liu con 2:04.06.

Estados Unidos hizo el dos-tres. Mientras que la plata fue para Regan Smith, nadadora que también ya suma un bronce en los 100 metros dorso; por su parte, la presea del tercer lugar fue para Hali Flickinger, y fue su segundo bronce de Tokyo, pues también logró la hazaña en los 400 metros individual combinado.

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