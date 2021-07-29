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Fútbol

China gana el oro en 200 metros mariposa con nuevo récord olímpico

La china Yufei Zhang conquistó el oro y consiguió nuevo récord olímpico en 200 metros pecho, en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

China
|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

La alberca de Tokyo 2020 no deja de dar sorpresas. Ahora fue el turno para la china Yufei Zhang, quien conquistó el oro y rompió el récord olímpico en los 200 metros mariposa por 20 milésimas de segundo de diferencia.

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Zhang consiguió un tiempo de 2:03.86 para marcar su nombre en la historia y poner la nueva marca, hazaña que le correspondía a su compatriota Liuyang Jiao, quien lo logrará en los Londres 2012 con 2:04.06. El récord mundial lo posee también la china, Zige Liu con 2:04.06.

Estados Unidos hizo el dos-tres. Mientras que la plata fue para Regan Smith, nadadora que también ya suma un bronce en los 100 metros dorso; por su parte, la presea del tercer lugar fue para Hali Flickinger, y fue su segundo bronce de Tokyo, pues también logró la hazaña en los 400 metros individual combinado.

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