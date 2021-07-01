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¡EQUIPAZO! Algunas de las estrellas de España para Tokyo 2020 | FOTOS
España confirmó a los 22 futbolistas que asistirán a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y con su lista, pintan como favoritos para conseguir alguna medalla.
España confirmó a sus 22 seleccionados para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y luce como una de las plantillas más fuertes. Algunos importantes refuerzos y muchos que están en Eurocopa, serán también parte de la justa olímpica. Te mostramos algunos de los nombres más relevantes.
Jugadores de España para Tokyo 2020
1. Pedri: Con 18 años, es la gran joya de España y ya deslumbró en la Eurocopa.
2. Marco Asensio: Jugador del Real Madrid, que va como refuerzo al no ser tomado en Eurocopa.
3. Eric García: Nuevo jugador del Barcelona, tras brillar en el Manchester City.
4. Dani Ceballos: Pertenece al Real Madrid, pero ha jugado dos años en el Arsenal de Inglaterra.
5. Pau Torres: Defensa del Villarreal, que también está en la Eurocopa.
6. Marc Cucurella: Potente lateral izquierdo o extremo, canterano del Barcelona.
7. Mikel Merino: Otro de los refuerzos, mediocampista de la Real Sociedad.
8. Mikel Oyarzabal: Otro jugador de la Real Sociedad y parte del equipo en la Eurocopa.
9. Dani Olmo: Talentoso mediocampista que está en Eurocopa y jugará Olímpicos.
10. Unai Simón: Portero titular en la Eurocopa y también irá a los Olímpicos.
12. Carlos Soler: Canterano y capitán del Valencia, con 24 años de edad.
13. Jesús Vallejo: Defensa central con contrato en el Real Madrid.
14. Óscar Mingueza: Canterano del Barcelona, juega como defensa central.
13. Bryan Gil: Extremo del Sevilla en España, con mucho potencial.
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