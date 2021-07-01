¡EQUIPAZO! Algunas de las estrellas de España para Tokyo 2020 | FOTOS

España confirmó a sus 22 seleccionados para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y luce como una de las plantillas más fuertes. Algunos importantes refuerzos y muchos que están en Eurocopa, serán también parte de la justa olímpica. Te mostramos algunos de los nombres más relevantes.

Jugadores de España para Tokyo 2020

1. Pedri: Con 18 años, es la gran joya de España y ya deslumbró en la Eurocopa.

2. Marco Asensio: Jugador del Real Madrid, que va como refuerzo al no ser tomado en Eurocopa.

3. Eric García: Nuevo jugador del Barcelona, tras brillar en el Manchester City.

4. Dani Ceballos: Pertenece al Real Madrid, pero ha jugado dos años en el Arsenal de Inglaterra.

5. Pau Torres: Defensa del Villarreal, que también está en la Eurocopa.

6. Marc Cucurella: Potente lateral izquierdo o extremo, canterano del Barcelona.

7. Mikel Merino: Otro de los refuerzos, mediocampista de la Real Sociedad.

8. Mikel Oyarzabal: Otro jugador de la Real Sociedad y parte del equipo en la Eurocopa.

9. Dani Olmo: Talentoso mediocampista que está en Eurocopa y jugará Olímpicos.

10. Unai Simón: Portero titular en la Eurocopa y también irá a los Olímpicos.

12. Carlos Soler: Canterano y capitán del Valencia, con 24 años de edad.

13. Jesús Vallejo: Defensa central con contrato en el Real Madrid.

14. Óscar Mingueza: Canterano del Barcelona, juega como defensa central.

13. Bryan Gil: Extremo del Sevilla en España, con mucho potencial.

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