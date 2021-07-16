Selección Mexicana de Beisbol entrenará de madrugada en el Harp Helú

La Selección Mexicana de Beisbol que competirá en los Juegos Olímpicos, alista su concentración de cara a la competencia, en la que tendrán una nueva rutina para tratar de adaptarse al horario que tendrán en Tokyo, por lo que en dos noches seguidas estarán entrenando en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El Gerente General de la Selección, Diego Patricio Pérez, explicó a Home Run Azteca, cómo será el trabajo con el equipo.

“El sábado 17 de julio es la concentración oficial en un hotel de la Ciudad de México. En la madrugada, por dos días seguidos estaremos de medianoche, al siguiente a las 3 de la tarde y después al mediodía, para tratar de aclimatarnos”, comentó.

Abundó en que médicos y especialistas les han sugerido modificar la rutina, por lo que en ese mismo programa, “el desayuno será a la 1 de la tarde y la comida a las 7 de la tarde”.

Todos los cambios en esta rutina serán para tratar de “aclimatar” al grupo de peloteros de cara al desafío en Tokyo.

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Calendario de la Selección Mexicana de Beisbol en el torneo Olímpico

La Selección se concentra este sábado 17 de julio en la Ciudad de México y viajarán hacia Japón el 22 de julio, para arribar a Hiroshima en donde tendrán dos encuentros de preparación.

La actividad del equipo azteca de beisbol, arrancará el 30 de julio ante República Dominicana y, al otro día se verán las caras ante los japoneses, que están en condición de locales.

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Roster de México para Juegos Olímpicos

CATCHERS

Alí Solís – Sultanes de Monterrey

Alexis Wilson – Tigres de Quintana Roo

INFIELDERS

Efrén Navarro – Toros de Tijuana

Isaac Rodríguez – Toros de Tijuana

Adrián González – Mariachis de Guadalajara

Ramiro Peña – Sultanes de Monterrey

Brandon Laird – Marines de Chiba Lotte (Japón)

Danny Espinosa – Acereros de Monclova

OUTFIELDERS

Jonathan Jones – Leones de Yucatán

Sebastián Elizalde – Sultanes de Monterrey

Joey Meneses – Medias Rojas de Boston

José Cardona – Piratas de Campeche

PITCHERS

Teddy Stankiewicz – Toros de Tijuana

Manny Barreda – Orioles de Baltimore

Juan Pablo Oramas – Olmecas de Tabasco

Héctor Velázquez – Astros de Houston

César Vargas – Monterrey

Sammy Solís – Acereros de Monclova

Óliver Pérez – Toros de Tijuana

Manny Bañuelos – Guardianes de Fubon (China Taipei)

Sasagi Sánchez – Diablos Rojos del México

Carlos Bustamante – Acereros de Monclova

Fernando Salas – Olmecas de Tabasco

Daniel Duarte – Rojos de Cincinnati

Cuerpo técnico

Benjamín Gil - Manager

Noé Muñoz – Coach de banca

José Silva - Coach

Rigoberto Beltrán - Coach

Héctor Estrada - Coach

Martín Arzate - Coach

Cindy Bernal - Trainer

Diego Patricio Pérez – Gerente General

Enrique Mayorga – Presidente FEMEBE