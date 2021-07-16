Selección Mexicana de Beisbol entrenará de madrugada en el Harp Helú
La Selección Mexicana de Beisbol buscará acoplarse al ritmo de trabajo con una rutina especial; entrenará de madrugada en el Estadio Aalfredo Harp Helú.
La Selección Mexicana de Beisbol que competirá en los Juegos Olímpicos, alista su concentración de cara a la competencia, en la que tendrán una nueva rutina para tratar de adaptarse al horario que tendrán en Tokyo, por lo que en dos noches seguidas estarán entrenando en el Estadio Alfredo Harp Helú.
El Gerente General de la Selección, Diego Patricio Pérez, explicó a Home Run Azteca, cómo será el trabajo con el equipo.
“El sábado 17 de julio es la concentración oficial en un hotel de la Ciudad de México. En la madrugada, por dos días seguidos estaremos de medianoche, al siguiente a las 3 de la tarde y después al mediodía, para tratar de aclimatarnos”, comentó.
Abundó en que médicos y especialistas les han sugerido modificar la rutina, por lo que en ese mismo programa, “el desayuno será a la 1 de la tarde y la comida a las 7 de la tarde”.
Todos los cambios en esta rutina serán para tratar de “aclimatar” al grupo de peloteros de cara al desafío en Tokyo.
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Calendario de la Selección Mexicana de Beisbol en el torneo Olímpico
La Selección se concentra este sábado 17 de julio en la Ciudad de México y viajarán hacia Japón el 22 de julio, para arribar a Hiroshima en donde tendrán dos encuentros de preparación.
La actividad del equipo azteca de beisbol, arrancará el 30 de julio ante República Dominicana y, al otro día se verán las caras ante los japoneses, que están en condición de locales.
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Roster de México para Juegos Olímpicos
CATCHERS
Alí Solís – Sultanes de Monterrey
Alexis Wilson – Tigres de Quintana Roo
INFIELDERS
Efrén Navarro – Toros de Tijuana
Isaac Rodríguez – Toros de Tijuana
Adrián González – Mariachis de Guadalajara
Ramiro Peña – Sultanes de Monterrey
Brandon Laird – Marines de Chiba Lotte (Japón)
Danny Espinosa – Acereros de Monclova
OUTFIELDERS
Jonathan Jones – Leones de Yucatán
Sebastián Elizalde – Sultanes de Monterrey
Joey Meneses – Medias Rojas de Boston
José Cardona – Piratas de Campeche
PITCHERS
Teddy Stankiewicz – Toros de Tijuana
Manny Barreda – Orioles de Baltimore
Juan Pablo Oramas – Olmecas de Tabasco
Héctor Velázquez – Astros de Houston
César Vargas – Monterrey
Sammy Solís – Acereros de Monclova
Óliver Pérez – Toros de Tijuana
Manny Bañuelos – Guardianes de Fubon (China Taipei)
Sasagi Sánchez – Diablos Rojos del México
Carlos Bustamante – Acereros de Monclova
Fernando Salas – Olmecas de Tabasco
Daniel Duarte – Rojos de Cincinnati
Cuerpo técnico
Benjamín Gil - Manager
Noé Muñoz – Coach de banca
José Silva - Coach
Rigoberto Beltrán - Coach
Héctor Estrada - Coach
Martín Arzate - Coach
Cindy Bernal - Trainer
Diego Patricio Pérez – Gerente General
Enrique Mayorga – Presidente FEMEBE