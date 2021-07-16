Selección Mexicana de futbol, llega a la Villa Olímpica

Luego de haber emprendido el viaje de México a Japón y haber permanecido unos días en Hiroshima, la Selección Mexicana de Futbol se desplazó este viernes y arribó a Tokyo para instalarse en la Villa Olímpica.

De acuerdo a la agenda de la Selección Azteca, cumplieron con lo establecido y sin contratiempos ya están en el lugar en el que se hospedarán durante su aventura en la justa veraniega.

Los seleccionados de México, el staff, los directivos y cuerpo técnico comenzaron a mostrar en redes sociales su experiencia en este sitio. Entre ellos Memo Ochoa, quien posteó una imagen ubicado apenas a un lado de los aros olímpicos que resaltan en este sitio.

Comunicado de Selección Mexicana sobre su llegada a Villa Olímpica

La Selección Nacional de México Olímpica arribó a la ciudad de Tokyo y se encuentra en la Villa Olímpica, la cual es su sede en la participación en Juegos Olímpicos que arrancará con el encuentro ante Francia el 22 de julio próximo.

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Previo a su llegada a Tokyo, el conjunto mexicano estuvo algunos días en Hiroshima, ciudad en la que disputó su último partido de preparación, el jueves ante el Fukuyama City y al que venció por cuatro goles a uno.

La SNM Olímpica, no tuvo actividad este día viernes, pues fue de viaje e instalación y regresará a los entrenamientos el próximo sábado 17 de julio.

Estos son los jugadores de México en Juegos Olímpicos

Desde el pasado 5 de julio se anunció la convocatoria de los mexicanos para Juegos Olímpicos, conformada por 22 futbolistas.

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Arqueros: Guillermo Ochoa*, Luis Malagón y Sebastián Jurado.

Zagueros: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Erick Aguirre, Jesús Alberto Angulo, Vladimir Loroña y Adrián Mora.

Medios: Luis Romo*, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Sebastián Córdova, José Esquivel, Uriel Antuna y Fernando Beltrán.

Atacantes: Henry Martín*, Alexis Vega, Eduardo Aguirre y Jesús Ricardo Angulo