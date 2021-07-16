Alerta en Tokyo 2020 por misteriosa desaparición de atleta

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 han encendido sus alertas a unos días de que arranque la justa veraniega, y todo porque un atleta del equipo de Uganda, que estaba entrenándose en la ciudad de Tokyo 2020, está en calidad de desaparecido.

Autoridades niponas confirmaron esta información a la agencia Efe, que además menciona que el levantador de pesas Julius Ssekitoleko, de 20 años, no se presentó este día viernes a entregar un test diario de covid-19, que es necesario entregar.

Los funcionarios de Izumisano, en Osaka (oeste), donde la delegación de Uganda tiene su alojamiento e instalaciones de entrenamientos previos al arranque del evento, fueron los que notaron en primera instancia esta ausencia.

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Julius Ssekitoleko no está en su habitación y no aparece

Acotaron las autoridades de Izumisano que tras no presentarse a entregar su test, fueron a buscarlo a su habitación y no fue encontrado.

"A las 12:20 llamamos a la policía y los funcionarios disponibles han ido a buscarlo”, adelantaron y revelaron “que sigue desaparecido”.

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El deportista había estado la noche anterior en el sitio de concentración, explicaron algunos de sus compañeros, por lo que su salida pudo haber sido por la madrugada, aunque eso está en investigación.

El atleta de Uganda estaba en la mira por covid-19

Julius Ssekitoleko es uno de los nueve deportistas del equipo, que estuvo aislado, luego de detectarse dos casos positivos en covid a su llegada al país, el 19 de junio y seguía sometiéndose a los test diarios.

"El resultado de todos los test hasta ahora han sido negativos", explicó el funcionario sobre las pruebas que se le hicieron al atleta y a todo el equipo ugandés, como prevención ante un contagio por los contactos que resultaron positivos.

Las alertas están encendidas porque el atleta no aparece y se ha girado un operativo para poder dar con su paradero. A su aparición, de haberse marchado a algún sitio por voluntad propia, podría ser acreedor a un castigo, pues los protocolos señalan que solamente pueden desplazarse de sus centros de entrenamientos a los sitios en los que estén hospedados.