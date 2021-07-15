Tokyo 2020 | Las camas de la Villa Olímpica evitan sexo entre atletas

La pandemia del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, sigue con nuevos casos alrededor del mundo y Tokio, Japón no es la excepción. La sede de los próximos Juegos Olímpicos recibirá a miles de atletas y personas relacionadas al magno evento deportivo cuatrienal; para el cuidado de los involucrados, el Comité Olímpico Internacional ha desarrollado medidas para evitar un brote de contagios en la Villa Olímpica.

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Uno de los elementos que utilizarán serán camas con la base fabricada de cartón, incapaces de soportar el peso de dos personas. La principal razón es para que dos atletas no compartan el mismo colchón, no tengan relaciones sexuales y la posibilidad de contagio disminuya entre los habitantes a lo largo de las 44 hectáreas de la Villa Olímpica.

Un total de 26 mil camas fueron adaptadas en el complejo construido en una isla artificial, en el distrito de Harumi, de la bahía de Tokio. Los atletas que tendrán acceso a la Villa Olímpica, podrán entrar, al menos, cinco días antes de su competencia y tendrán que salir, máximo, dos días después. Además, no se permite salir de las instalaciones para visitar la ciudad o algún otro lugar.

Otras medidas para prevenir COVID-19 en la Villa Olímpica

Otra de las medidas de prevención serán las pruebas diarias para descartar contagios dentro de los habitantes en la Villa Olímpica. En caso de que un atleta resulte con resultado positivo, tendrá que realizar cuarentena obligatoria fuera del complejo y se deberá detectar a las personas que tuvieron contacto con la persona afectada para evitar una propagación de la enfermedad.

Al finalizar los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el complejo de la Villa Olímpica será ocupado por habitantes de la ciudad, las instalaciones serán rentadas para los japoneses interesados.

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¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.

