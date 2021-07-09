Origen de La gran ola de Kanagawa, la pintura que cautivó al mundo

La gran ola de Kanagawa es una de las obras de arte más famosas del mundo. Realizada por Katsushika Hokusai es una práctica del ukiyo-e, una manifestación artística que surgió en el periodo Edo.

Celebrada por la cultura japonesa, la estampa es la primera obra de arte de una serie de 36 vistas del monte Fuji, las cuales muestran el pico más alto de Japón desde diferentes perspectivas.

En esta pieza, publicada entre 1830 y 1833, el monte es visto desde el mar y enmarcado por una gran ola que está a punto de caer sobre barcos que surcan las aguas con remeros vestidos en uniformes azules. Las barcas de la escena se utilizaban para transportar pescado hasta los mercados de la bahía de Tokyo.

El elemento principal de la imagen es la ola, que representa la fuerza de la naturaleza ante la fragilidad de los hombres.

Aunque se piense que la obra de Hokusai es de una gran dimensión, la realidad es que apenas mide unos 25 centímetros de alto por 37 ancho. Del molde original, se realizaron miles de copias que terminaron en manos de coleccionistas, no obstante, varios museos conservan algunos de los ejemplares como el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo Británico de Londres y la Biblioteca Nacional de Francia.

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Otras representaciones del Monte Fuji

La serie que comprende 36 estampas realizadas por el artista Katsushika Hokusai, representa al monte Fuji en diferentes vistas y estaciones del año.

Otra de las pinturas más representativas del artista es la de Fuji Rojo, la cual también se encuentra con ejemplares en alunos museos alrededor del mundo. Dicha obra es la segunda de la serie de 36 y es considerada como una de las mejores y más conocidas del arte japonés.

Hokusai trabajó la serie del monte Fuji en sus últimos años y marcó un hito en la cultura e impresión de paisajes con los cuales cautivó al mundo.

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