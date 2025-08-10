El jugador del Necaxa que se reencontrará con Keylor Navas en la jornada 4 de la Liga MX

La visita de los Rayos del Necaxa al Estadio Olímpico Universitario en la jornada 4 del Apertura 2025 en la Liga Mx contra los Pumas, tendrá un reencuentro especial para el argentino Tomás Jacob, quien compartió vestidor con Kaylor Navas en Newells.

“El jugador que es, todo lo que logró y está logrando es algo es algo muy loco, la verdad que me sorprendió mucho la manera que es, es una persona muy humilde que está ahí para enseñarte, cuando te tiene que cagar a pedo, te caga a pedo y cuando te tiene que joder te tiene que joder, es una gran persona, un gran profesional, entonces tenerlo en esta liga creo que va a ayudar muchisimo para traer todas esas que vienen, entonces muy mirable y muy contento de tenerlo cerca y esperemos darle un abrazo”, señaló el mediocampista del Rayo.

El Necaxa de Fernando Gago visita a los Pumas en la fecha 4 de la Liga Mx

El mediocampista de 21 años no dudó en venir al futbol mexicano después de recibir la llamada de Fernando Gago, quien lo intentó llevar a Boca Jrs el semestre pasado y ahora con el Necaxa, Jacob tiene la fortuna de tener a un ídolo de chico como su entrenador.

“Yo creo que es algo que puedo aprovecharlo muchisimo, soy un jugador que le gusta crecer y de los entrenamientos llevarse algo yo creo que con él es el paso principal por el que estoy acá porque siento que voy a mejorar mucho, cuando me llamó la primera vez me puse nervioso es la realidad porque verlo, toda la trayectoria, jugar mundiales y en los clubes que jugó, yo lo veía de fuera y tener un llamado con él y que te diga que quiere que estés acá la verdad me puse nervioso”, añadió el argentino.

