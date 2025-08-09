Brilló en el América, pero se fue gratis de México y hace un mes que no logra debutar en Argentina

América ha sufrido varios cambios en su plantilla para este Apertura 2025 como la reciente contratación de Allan Saint-Maximin que llega como refuerzo bomba . Sin embargo, otros jugadores han salido del equipo sin mucho cartel, como sucedió con Diego Valdés. El chileno no continuó en Las Águilas para esta temporada y fichó por Vélez Sarsfield de Argentina como agente libre en este mercado de fichajes.

No obstante, a más de un mes de su llegada al futbol argentino, Diego Valdés aún no ha podido debutar con Vélez ni tampoco integró el banco de suplentes. Resulta que el chileno arrastra una lesión que tuvo durante su último partido con el América y si bien había empezado a entrenar con normalidad, medios argentinos afirman que Valdés se resintió de una lesión en el sóleo, por lo que será baja por varias semanas más. Por otro lado, América se fija en Agustín Palavecino para el Apertura 2025 .

@diego_valdes_10 Diego Valdés aún no debuta en Vélez tras dejar el América

En este contexto, el mediocampista con pasado en el América se perderá varios partidos en Argentina, entre ellos, los octavos de final de la Copa Libertadores donde Vélez se enfrentará a Fortaleza de Brasil. Según comenta la prensa argentina, el entrenador Guillermo Barros Schelotto ya confirmó que no podrá contar con el chileno para el partido de ida y su presencia en la serie es una incógnita.

Cabe destacar que Diego Valdés no superó la primera revisión médica con Vélez por una “pequeña falla cardíaca”. De todas formas, en su segundo intento, sí pudo pasar sus exámenes médicos, lo que le permitió firmar contrato con el ‘Fortín’. Sin embargo, a más de un mes de su llegada a Vélez, el mediocampista aún no ha podido debutar y ni siquiera pudo acompañar a su equipo desde el banco de suplentes.

¿Cómo fue el último año de Diego Valdés en el América?

La última temporada de Diego Valdés en Coapa no fue la mejor, pues dejó de ser titular indiscutible para André Jardine y durante el 2025, apenas disputó 21 partidos y en la mayoría de ellos, ingresando desde el banquillo. A lo largo del período 2024/25, el chileno jugó 34 partidos con el América, sumando 1 gol y 4 asistencias. Ahora espera por su oportunidad en Argentina.