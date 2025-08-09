La enorme cantidad de dinero que América debería pagar a Necaxa si quiere a Agustín Palavecino

América fracasó en la Leagues Cup 2025 tras ser eliminado en la fase de grupos y ahora volcará todas sus esperanzas en el Torneo Apertura 2025, que tendrá estos partidos el día de hoy por la cuarta jornada . Sin embargo, con el mercado de fichajes aún abierto, la directiva azulcrema no quiere quedarse de brazos cruzados y uno de sus deseos más buscados es el de contratar a Agustín Palavecino.

Lo cierto es que el argentino ha despertado el interés del América tras destacar en Necaxa, pero hay un problema: su alto valor de mercado. Según pudo mencionar el periodista David Medrano de TV Azteca, Agustín Palavecino fue tasado en 8,5 millones de dólares por los Rayos, es decir, el valor de su cláusula de rescisión. Necaxa no dejará ir tan fácilmente a uno de sus mejores jugadores, sabiendo que América pagó millones por Allan Saint-Maximin recientemente .

Mexsport Agustin Palavecino es buscado por el América en este mercado

Resulta que Palavecino tiene contrato vigente con Necaxa hasta diciembre de 2029, luego de haber firmado contrato en enero de este mismo 2025. Fernando Gago lo considera una pieza clave del equipo, al igual que la directiva, por lo que no tienen urgencias de venderlo. De esta manera, América deberá pagar la cláusula del mediocampista si desea tenerlo en su equipo, un monto que podría alejar los intereses de Las Águilas sobre Palavecino.

¿Por qué Agustín Palavecino no llegaría al América para el Apertura 2025?

Además de su alto precio, distintos reportes aseguran que Palavecino no fichará por el América en este mercado debido a que todas las plazas de jugador extranjero se encuentran ocupadas. La reciente llegada de Saint-Maximin ha completado el cupo foráneo, por lo que todo parece indicar que América no seguirá sumando jugadores extranjeros a su plantilla, al menos en este 2025.

Sin embargo, la información dice que Las Águilas harán todo lo posible para liberar un cupo de cara al Clausura 2026 y allí intentarán ir a por todas por el mediocampista argentino. Cabe destacar que según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el precio de Palavecino en la actualidad es de 4 millones de euros. ¿Se pondrá la del América?