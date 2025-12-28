Jugador de 27 años se retiró tras preocupante situación personal

En el discurso general dentro del mundo del futbol se encuentran cientos de testimonios de mujeres y hombres que encuentran en sus carreras profesionales el sueño más grande que se pueda pensar. Sin embargo, cada vez es más común encontrar casos de jóvenes que se retiran ante la falta de interés en una vida que no les llena en la práctica de este deporte. Por eso, este jugador decidió dejar la vida profesional a sus 27 años.

¿Quién es Eric Montes, jugador que deja el futbol a temprana edad?

Hace unas semanas sonó bastante en los medios el particular caso de un canterano del Manchester City que prefirió estudiar en Estados Unidos a seguir su carrera como profesional. Y hoy, es Eric Montes quien anunció su adiós de las canchas tras realizar esta actividad desde hace 23 años.

Canterano del Barcelona y hoy con un contrato vigente hasta mitad del 2026 con el Algeciras Club de Futbol, el joven de 27 años comunicó que en general ya estaba harto de la vida del futbolista profesional. Ante eso, decidió dar un paso al costado y emprender nuevos retos en un negocio familiar, esto en Manresa… su lugar de origen.

En su discurso de despedida recalcó que la actividad profesional del futbol ya no le llenaba, que tenía tiempo meditando la decisión y que en días recientes la idea le hizo click en la cabeza. Ante eso, también anunció que decidió correctamente y el nuevo proceso lo vivirá estando cerca de su familia.

Un futbolista de 27 años anuncia que se retira porque ya no disfruta.



La reacción es inmediata: fracaso, no aguanta la presión.



Curioso concepto de éxito el nuestro.



Vivimos en una cultura que aplaude resistir incluso cuando uno se rompe, que confunde perseverancia con negarse… pic.twitter.com/xFDoE1NA6Z — Diario Estoico (@estoicosesp) December 22, 2025

¿Qué dijeron las redes sociales respecto al caso de este jugador?

Como siempre, las opiniones se polarizaron respecto a la decisión de Eric Montes. Algunos precisamente indicaron que es increíble ver a alguien dejar a un lado el gran sueño de millones de niños y niñas. Mientras que unos más aplaudieron su valiente decisión de vivir lo que él quiere. Y es que esto dijo en su despedida colgada en Instagram:

“Desde hoy, lo único que quiero para mí y mi vida es sentir ilusión, ser feliz y tener energía al despertarme. En definitiva vivir con la conciencia tranquila, y eso pasa por estar en mi casa, Manresa.”