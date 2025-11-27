Mientras una estrella del Manchester City dejó el futbol por los estudios; estos 10 cracks jugaron y terminaron la universidad

En las últimas horas se volvió tendencia el futbolista que decidió dejar el Manchester City y retirarse del futbol a los 19 años para estudiar derecho . Resulta que Han Willhoft-King dejó todo para apostar a ser abogado en la Universidad de Oxford. Sin embargo, lo que pocos recuerdan es que hay muchos que lograron estudiar una carrera universitaria mientras jugaban.

El insólito caso del jugador de 19 años que dejó el Manchester City para ser abogado

El caso de Han Willhoft-King es curioso porque estaba jugando en el Sub-21 del Manchester City –equipo que busca una estrella del PSG– y hasta se entrenó en varias ocasiones con el primer equipo de Pep Guardiola. No obstante, expresó: “Siempre me sentí falto de estímulo en el futbol. No me malinterpreten, me encantaba. Pero sentía que podía hacer más”, sostuvo en The Guardian.

Además, agregó: “Jugarás durante 10, 15 años y después de eso, ¿qué? Pensé que ir a la Universidad me proporcionaría una plataforma para hacer algo al menos por más tiempo que eso… Es una decisión a largo plazo”.

De todos modos, hubo otra variante en la decisión de Willhoft-King para dejar el Manchester City, aunque lo fundamental fue lo ya expresado. “Las lesiones fueron un factor importante, pero esa es la respuesta fácil. Sentía que necesitaba algo más, principalmente a nivel intelectual”.

Los 10 futbolistas que lograron graduarse de la universidad sin la necesidad de retirarse

Robert Lewandowski: estudió Educación Física y se graduó en la universidad en Varsovia, Polonia, en 2017. Sócrates: el crack brasileño fue reconocido también por su gran aporte social. Le decían ‘El Doctor’ por su licenciatura en Medicina. Además, se licenció en Filosofía. José Martínez Sánchez (Pirri): jugó toda su carrera en el Real Madrid y se retiró en Club Puebla de México. Regresó a España e ingresó en los clubes como médico. Andrés Iniesta: estudió INEF (Ciencias de la Educación Física y el Deporte) mientras jugaba en el Barcelona. Carlos Bilardo: el ex futbolista y entrenador argentino (campeón del Mundo en México 1986) estudió Medicina y se especializó en ginecología.

Álvaro Arbeloa: el ex lateral derecho español es licenciado en periodismo por la Universidad Camilo José Cela. Hugo Sánchez: el ídolo mexicano es licenciado en Odontología y estudió mientras jugaba en Pumas UNAM. Juan Mata: el mediocampista ofensivo español se graduó en Ciencias del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid. También estudió Marketing en la Universidad Camilo José Cela. Giorgio Chiellini: el defensa italiano es licenciado en Economía y Comercio. Además, se doctoró con honores en Administración y Dirección de Empresas. Luis Michel: el portero mexicano se graduó en Ingeniería Industrial en la Universidad de Guadalajara y se diplomó en finanzas y habilidades directivas en la UNIVA.