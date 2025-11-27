deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
Premier League
Nota

Mientras una estrella del Manchester City dejó el futbol por los estudios; estos 10 cracks jugaron y terminaron la universidad

Tiene 19 años y decidió abandonar el Manchester City para ser abogado; otros futbolistas pudieron con ambas cosas

Mientras una estrella del Manchester City dejó el futbol por los estudios; estos 10 cracks jugaron y terminaron la universidad
Otros futbolistas sí estudiaron y jugaron a la vez
Diego Gonzalez
Premier League
Compartir

En las últimas horas se volvió tendencia el futbolista que decidió dejar el Manchester City y retirarse del futbol a los 19 años para estudiar derecho . Resulta que Han Willhoft-King dejó todo para apostar a ser abogado en la Universidad de Oxford. Sin embargo, lo que pocos recuerdan es que hay muchos que lograron estudiar una carrera universitaria mientras jugaban.

El insólito caso del jugador de 19 años que dejó el Manchester City para ser abogado

El caso de Han Willhoft-King es curioso porque estaba jugando en el Sub-21 del Manchester City –equipo que busca una estrella del PSG– y hasta se entrenó en varias ocasiones con el primer equipo de Pep Guardiola. No obstante, expresó: “Siempre me sentí falto de estímulo en el futbol. No me malinterpreten, me encantaba. Pero sentía que podía hacer más”, sostuvo en The Guardian.

Han Willhoft-King
X
Han Willhoft-King en Manchester City

Además, agregó: “Jugarás durante 10, 15 años y después de eso, ¿qué? Pensé que ir a la Universidad me proporcionaría una plataforma para hacer algo al menos por más tiempo que eso… Es una decisión a largo plazo”.

TE PUEDE INTERESAR:

De todos modos, hubo otra variante en la decisión de Willhoft-King para dejar el Manchester City, aunque lo fundamental fue lo ya expresado. “Las lesiones fueron un factor importante, pero esa es la respuesta fácil. Sentía que necesitaba algo más, principalmente a nivel intelectual”.

Los 10 futbolistas que lograron graduarse de la universidad sin la necesidad de retirarse

  1. Robert Lewandowski: estudió Educación Física y se graduó en la universidad en Varsovia, Polonia, en 2017.
  2. Sócrates: el crack brasileño fue reconocido también por su gran aporte social. Le decían ‘El Doctor’ por su licenciatura en Medicina. Además, se licenció en Filosofía.
  3. José Martínez Sánchez (Pirri): jugó toda su carrera en el Real Madrid y se retiró en Club Puebla de México. Regresó a España e ingresó en los clubes como médico.
  4. Andrés Iniesta: estudió INEF (Ciencias de la Educación Física y el Deporte) mientras jugaba en el Barcelona.
  5. Carlos Bilardo: el ex futbolista y entrenador argentino (campeón del Mundo en México 1986) estudió Medicina y se especializó en ginecología.
hugo sanchez
hugo sanchez

  1. Álvaro Arbeloa: el ex lateral derecho español es licenciado en periodismo por la Universidad Camilo José Cela.
  2. Hugo Sánchez: el ídolo mexicano es licenciado en Odontología y estudió mientras jugaba en Pumas UNAM.
  3. Juan Mata: el mediocampista ofensivo español se graduó en Ciencias del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid. También estudió Marketing en la Universidad Camilo José Cela.
  4. Giorgio Chiellini: el defensa italiano es licenciado en Economía y Comercio. Además, se doctoró con honores en Administración y Dirección de Empresas.
  5. Luis Michel: el portero mexicano se graduó en Ingeniería Industrial en la Universidad de Guadalajara y se diplomó en finanzas y habilidades directivas en la UNIVA.
Luis Michel
Luis Michel

Manchester City (Pertenece a Premier League)
Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Pep Guardiola campeón Premier League Manchester City.jpg
Premier League
Pep Guardiola seguirá siendo el técnico del Manchester City
Thomas Tuchel fue despedido por el Chelsea
Premier League
Video: Así fue el despido de Thomas Tuchel del Chelsea
gol jimenez.png
Premier League
VIDEO: El golazo desde fuera del área de Raúl Jiménez en Premier League ante el Newcastle
Raúl Jiménez gol al Liverpool
Premier League
El gol de Raúl Jiménez contra el Liverpool ¡Para que van Dijk lo tenga bien presente!
Raúl Jiménez gol Wolves vs Manchester City
Premier League
¡Golazo de Raúl Jiménez al Manchester City, en VIDEO!
poster_f8fccb41d6e647a89eedec8a9ca26338.jpg
Premier League
Timo Werner debuta con gol a los 3 minutos
Raúl Jiménez
Premier League
El video de Raúl Jiménez con el que convence a la Juventus y Cristiano Ronaldo
calles.png
Premier League
¡Aficionados de Liverpool salieron a las calles a celebrar el título de Premier League!
¡El emotivo video del Liverpool tras ser campeón de la Premier League!
Premier League
¡El emotivo video del Liverpool tras ser campeón de la Premier League!
poster_be39bb0d9264495ea7211e7dbec00b6e.jpeg
Premier League
¡El Chelsea le dice adiós al Liverpool!
×
×