Promesa del futbol se retira a los 19 años y no creerás el motivo de su decisión

Las historias de superación de múltiples futbolistas a lo largo del mundo siempre son vitoreadas por los aficionados, sin embargo el final de carreras a corta edad es visto como un fracaso o una oportunidad perdida. En ese sentido, lo hecho por Han Willhoft-King, para muchos no tienen explicación. Esta promesa del futbol mundial prefirió estudiar a ser parte de uno de los mejores clubes del mundo.

¿Quién es Han Willhoft-King, la promesa del futbol que prefirió estudiar?

El sueño de millones de niños siempre ha sido alcanzar el nivel profesional del futbol en los distintos países donde este deporte se practica. Sin embargo, en el trayecto hay unos pocos que a pesar de que tienen las condiciones para lograr ese objetivo… prefieren dejarlo pasar para dedicarse a otras cosas.

Han Willhoft-King es un joven de 19 años que nació en Londres y quien cuenta con ascendencia estadounidense. Forjado en las fuerzas básicas del Tottenham, ya jugaba en las filas del Manchester City.

Tras su salida de los Spurs, estuvo en California para una oferta que fusionaría el ámbito deportivo y el académico. Sin embargo volvió a Inglaterra para estar en las filiales de los Ciudadanos. Ante eso, no encontró gracia en su vida como futbolista y decidió estudiar derecho en la Universidad de Oxford.

¿Por qué esta promesa del futbol inglés ya no quiso ser profesional?

Él mismo lo explicó como algo que no cayó en lo desilusionante, pero que simplemente no le llenó la cabeza y el hambre de seguir en el futbol a su corta edad.

“No quiero decir desilusionado, pero te das cuenta de que… bueno, entrenar con el primer equipo se convirtió en algo que nadie esperaba con ganas, curiosamente. Íbamos corriendo tras el balón como perros durante 60 minutos. No es una experiencia muy agradable, especialmente cuando intentas presionar a De Bruyne, Gündogan o Foden. No puedes acercarte a ellos, así que la sensación de no querer hacer esto supera quedarse deslumbrado”.