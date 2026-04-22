A lo largo de los casi 100 años de historia que tiene la Copa Mundial de la FIFA, los amantes al futbol han logrado ver actuaciones que van a ser recordadas por generaciones y récords que para muchos parecen imposibles de alcanzar.

Una de estas marcas es la de más goles anotados en un solo partido de la Copa Mundial de la FIFA, récord que se encuentra vigente desde la edición de Estados Unidos 1994, cuando un jugador logró marcar cinco tantos con su selección.

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¿Quién es el jugador con más goles en un solo partido de la Copa Mundial de la FIFA?

El jugador que logró marcar cinco goles en un solo partido de la Copa Mundial de la FIFA, fue Oleg Salenko cuando Rusia se enfrentó a Camerún en la fase de grupos, con su gran actuación los rusos vencieron 6-1 al conjunto africano.

A pesar de la gran actuación que tuvo Oleg Salenko, Rusia no logró avanzar de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, pues cayeron 2-0 ante Brasil y 3-1 frente a Suecia. El cuadro africano tampoco pasó a la siguiente ronda.

Tras la gran actuación de Oleg Salenko, logró superar el récord de cuatro goles que tenían otros seis jugadores:

