FIFA confirma que va a poner a la venta más boletos para la Copa Mundial 2026

Faltando menos de dos meses para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el organismo rector de futbol ha confirmado que va a tener una nueva fase de venta de boletos para algunos encuentros de la justa mundialista. Para poder acceder a las entradas, se ha informado que no va a ser necesario estar en un sorteo, sin todo va a ser por orden de llegada.

Aunque se ha revelado que podría ser la última etapa de venta de boletos de este tipo, la FIFA ha confirmado que va a seguir vendiendo entradas hasta el último día de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque esto va a ser solamente para algunos partidos.

América despierta y Helinho vive una noche para el olvido

¿Cuándo arranca la próxima venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La llamada fase de venta de boletos de último momento, va a comenzar el próximo miércoles 22 de abril en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, momento en que se va a liberar otro lote de tickets para la próxima Copa Mundial de la FIFA.

También se ha confirmado por parte de la FIFA, que los aficionados que vayan a tratar de comprar boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que vayan preparados para estar en largas filas virtuales, de la misma forma que pasó en la fase de venta del pasado 1 de abril.

Last-minute ticket sales phase for @FIFAWorldCup 2026 to drop on 22 April! 🤩



Tickets across all 104 matches will be made available for public purchase at 11:00 ET (17:00 CET) tomorrow on a first-come, first-served basis: — FIFA (@FIFAcom) April 21, 2026

De igual forma, se ha revelado que el lote de entradas que se van a liberar para la próxima fase de ventas, son para los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Toda esta información llega después de que se reportó que algunos partidos han tenido bajas ventas.

Sin embargo, también es importante mencionar que los precios de las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, han sido un tema constante en las conversaciones de los aficionados.

