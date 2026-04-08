¿Cuál es el jugador más joven en jugar una Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA, es el evento de futbol con el que todos los jugadores sueñan poder disputar en algún momento de sus carreras, ya que es el escenario perfecto para convertirse en leyenda, donde muchos lo han hecho por la edad en que han disputado la justa mundialista.

En ese sentido, han sido afortunados los jugadores que han llegado jóvenes a una Copa Mundial de la FIFA, durante muchos años el récord de ser el futbolista más joven en pisar una cancha mundialista lo tuvo la gran estrella del futbol brasileño, Pelé, quien brilló con su selección en la edición de Suecia 1958, con tan solo 17 años y 2234 días.

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Sin embargo, años más tarde un jugador lo hizo más joven que la estrella de la Selección de Brasil, imponiendo una marca que hasta el momento sigue vigente y luce complicado que alguien pueda romper.

¿Quién es el jugador más joven en disputar una Copa Mundial de la FIFA?

De acuerdo con los datos oficiales de la FIFA, el récord del jugador más joven en ir a una Copa Mundial de la FIFA, pertenece a Norman Whiteside, quien debutó en la edición de España 1982, cuando solo tenía 17 años con 41 días.

Una de las cuestiones más sorprendentes de este caso, es que Irlanda del Norte no era una de las selecciones favoritas de la justa mundialista, pero el joven ayudó a su equipo tuviera una participación bastante digna.

Pero más allá del récord que logró imponer Norman Whiteside, este es un ejemplo claro de cómo Copa Mundial de la FIFA, puede cambiar la vida de un futbolista para siempre y poner en los libros de historia para siempre.

